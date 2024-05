Un hombre que estuvo como cliente en un local de comida, fue detenido en su domicilio la tarde de este miércoles en pleno centro de Concepción, luego que le disparara a una garzona que lo acompañó hasta el lugar para recibir el pago de la cuenta.

Según información recabada por Radio Bío Bío, el sujeto estuvo consumiendo por horas en el mencionado recinto, ubicado en calle Colo Colo.

Sin embargo, al momento de tener que pagar la cuenta, habría dicho al personal que no podía.

Por ello, le pidió a una garzona que lo acompañara hasta su domicilio ubicado en calle Rengo para buscar el dinero correspondiente a la deuda.

En compañía de un colega, la trabajadora acompañó hasta su vivienda al sujeto. No obstante, una vez en el lugar el cliente le habría dicho que no le pagaría, procediéndola a amenazar con dispararle si no se retiraba.

Posteriormente se escuchó un disparo y, cuando la garzona salió del inmueble, su colega observó que ella mantenía una lesión con sangrado en el ojo izquierdo.

“Me cagó, me disparó”, dijo textualmente a carabineros la víctima.

La mujer fue atendida por personal del SAMU y trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción, donde se mantiene en evaluación de sus lesiones.

Luego, personal eco de la Segunda Comisaría de Concepción adoptó el procedimiento y fue hasta el inmueble de este sujeto, quien admitió haber disparado a la mujer, por lo que fue detenido.

Hasta el momento, se informó que la afectada deberá ser operada debido a que el impacto balístico le provocó un trauma ocular grave, siendo trasladada hasta la clínica de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Concepción.

Incautan armas en domicilio de cliente que disparó a garzona en Concepción

En medio del procedimiento que adoptó Carabineros y permitió la detención del hombre acusado, se incautaron diversas armas de fuego, así como municiones.

Entre las especies incautadas, se encuentran dos pistolas, un rifle y una escopeta, todas con sus municiones respectivas.

Por lo anterior, el sujeto quedó detenido en la Segunda Comisaría de Concepción por el delito de homicidio frustrado y tenencia ilegal de arma de fuego y munición.

En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las siguientes diligencias respecto a este caso.