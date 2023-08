Estudiantes del Campus Nacimiento CMPC Duoc UC realizan una serie de inducciones que les permitirán ejercer en la práctica los conocimientos adquiridos en las carreras que estudian actualmente en la institución de educación superior ubicada en la región del Bío Bío: técnico en mantenimiento electromecánico y técnico en electricidad y automatización industrial.

Esto a través del programa de formación dual que desarrollan CMPC y Duoc UC en la sede de Nacimiento, la que permite que los 43 alumnos se puedan formar tanto de manera teórica en las salas de clases y también ejerciendo sus conocimientos en empresas.

Vale mencionar que el foco central del proyecto es complementar el contenido que reciben de sus profesores con el trabajo en terreno. Durante el proceso, los estudiantes son guiados por tutores, quienes son parte de la compañía y recibieron una capacitación previa para ejercer esta labor.

Programa de formación dual de CMPC y Duoc UC

Así, los estudiantes realizarán más de 70 horas de inducción en tres plantas de CMPC: Santa Fe, Nacimiento y Laja. “Para la industria es relevante el contar con esta educación. Estamos avanzando a lograr lo que en otros países desarrollados ya se realiza hace mucho tiempo, que es apoyar la educación teórica de los estudiantes con la práctica”, dijo el gerente de la Planta Laja, Roberto Biniek.

“Esto es importante, porque permite que ellos, aparte de conocer teóricamente el cómo opera algo, además puedan verlo en terreno, tenerlo en la mano y llegan a trabajar en realidad con conocimiento de lo que se requiere para desarrollar una profesión”, sostuvo el gerente.

Desde su símil Santa Fe, el subgerente de procesos y calidad, Carlos Sandoval, explicó que “esto ayuda a que la experiencia con la que salen cada uno de los profesionales de este centro Duoc sea real, sea eficiente y de acuerdo a nuestras necesidades. Y no solamente de nosotros como CMPC, sino también de la industria en general”.

Por su parte, Daniel Manfredys, subgerenta de formación y aprendizaje de Duoc UC, señaló que “la educación dual es importante y permite a los estudiantes técnicos tener un aprendizaje práctico, tener una experiencia laboral temprana, ajustada a las necesidades del mercado laboral”.

“Esto prepara a los estudiantes para una transición más fluida al empleo y contribuye al desarrollo económico al garantizar que los profesionales estén bien preparados para satisfacer las necesidades de la industria”, añadió Manfredys.

Experiencia de estudiantes

Yolanda Henríquez, estudiante de técnico en electricidad y automatización industrial, cuenta que eligió esa sede por la cercanía. “Me acomodaba que estuviese cerca y me gustó la carrera. Escogí la formación dual porque siento que absorberé más conocimiento del que puedo obtener con solo lo teórico, entonces fue una buena oportunidad la que me ofreció el Duoc”, comentó.

Por su parte, Fabián Pacheco, estudiante de técnico en mantenimiento electromecánico, cuenta que intentó “estudiar en otro lado, pero es difícil porque es más sacrificio, los tiempos no cuadran a veces, y lo bueno del Duoc es que está al lado y puedo llegar a mi casa todos los días. Cuando me fui a matricular me fijé en la educación dual”.

“Mis expectativas con este método es aprender de los tutores, que creo que es lo más importante porque después nos vamos a desempeñar en sus áreas. Así podemos adquirir más conocimiento práctico”, afirmó Pacheco.

El programa durará hasta el 10 de agosto y contará con 72 horas de formación en planta. Las tres han sido preparadas especialmente para la ocasión, con salas de formación o aprendizaje dual, diseñadas y construidas para recibir a los estudiantes y crear espacios de investigación, presentaciones, estudio y creación.