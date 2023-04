"Esto es un plan de emergencia, no hay que olvidarlo", indicó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, tras emplazar a todos los actores y en particular a EFE por los terrenos fiscales sin uso y que aún no se ceden para la construcción de casas. La autoridad recalcó que en el país son 650 mil las familias que esperan por un hogar.