Con sorpresa y emoción reaccionó un hombre que jugando póker caribeño ganó más de $170 millones en el Casino Marina del Sol en Talcahuano. El cliente, que apostó solo $30 mil, afirmó que "me instalé en la mesa y en la tercera mano me salió la escala real".

Una inolvidable jornada vivió un hombre en el Casino Marina del Sol en Talcahuano, en la región del Bío Bío. Esto luego de apostar $30.500 y llevarse más de $127 millones.

El cliente sorprendió a todos en el salón de juegos tras lograr una escala real jugando póker caribeño y así obtener el súper premio.

Además se trata del pozo progresivo más grande que ha entregado el Casino Marina del Sol Talcahuano en los últimos años.

“Tuve una suerte de no creer”



“Yo vengo los fines de semana con mis amigos para dar una vuelta y salir de la rutina. Esa noche tuve una suerte de no creer, porque me instalé en la mesa y en la tercera mano me salió la escala real”, recordó y reconoció que “aún no proceso lo que pasó, pero estoy contento. La experiencia en casino siempre es buena y claro, que con un premio así aún mejor”.



César Aguilera, supervisor de Mesas de Casino Marina del Sol Talcahuano, quien entregó el premio al ganador, señaló que “fue un grito espontáneo de todos los que estaban en la mesa al minuto de hacer la última jugada”.

De igual forma destacó que la jugada con la que ganó el cliente tiene bajas probabilidades de presentarse, ya que “debe ser una escala del 10 al As de la misma pinta (…) El ganador, aparte de la apuesta inicial de 30 mil pesos, tenía un seguro en mesas, con el que pudo ser parte de los jugadores que participaban en el Jackpot Progresivo de póker y ser el afortunado.





Por otro lado, Roberth Bracamonte, director corporativo de Mesas de Juego Marina del Sol, señaló que “para nosotros es una gran alegría entregar estos premios, ya que sabemos el impacto positivo que tiene en la vida de los afortunados, pero también marca un hito relevante en nuestro casino porque constituye uno de los montos más altos entregado en los últimos años”.

Añadió que saber que “tenemos la oportunidad de brindar experiencias positivas inolvidables a quienes nos visitan es uno de los mayores alicientes que tenemos en nuestra labor cada día”.