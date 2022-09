Una ampliación de los patrullajes y un refuerzo de la inteligencia están entre las medidas planteadas por el Gobierno para mejorar el funcionamiento del Estado de Excepción en la provincia de Arauco. La idea se informó tras un Comité de Seguridad, donde se abordaron estrategia para prevenir o al menos dar respuesta inmediata a hechos de violencia como el último registrado en Contulmo.

Por dos horas y media se extendió el comité de seguridad en la Base Naval de Talcahuano, reunión encabezada por la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además de los jefes policiales y el jefe de la Defensa Nacional, contralmirante Juan Pablo Zúñiga.

El encuentro había sido adelantado por la ministra Izkia Siches tras el atentado de Contulmo el lunes, reconociendo que el Estado de Excepción no estaba respondiendo a la ciudadanía y no estaba previniendo hechos de violencia como el incendio del Molino Grollmus, que dejó dos personas heridas de gravedad, una incluso que perdió una de sus extremidades.

⭕️AHORA | Para definir los lineamientos de seguridad para las provincias #Arauco y #Biobío, la ministra @Mayafernandeza, y el subsecretario @DrManuelMonsalv, encabezan con la Delegada @dani_dresdner; el CA Juan Pablo Zúñiga; @CarabBioBio; y la @PDI_CHILE el comité de seguridad. pic.twitter.com/L5GNqFZAsB — DPR Biobío (@DPRBiobio) September 2, 2022

Al respecto, la ministra Maya Fernández confirmó cambios en la estrategia. Si bien no entregó detalles argumentando motivos de seguridad, aseguró que ampliarán la cobertura de los patrullajes en la provincia de Arauco.

En la misma línea se manifestó el subsecretario Manuel Monsalve, deslizando un refuerzo de la inteligencia para así obtener información que permita prevenir o al menos enfrentar ágilmente la violencia rural.

Robo de madera

En una actividad paralela, en tanto, sesionó en Concepción la Comisión Investigadora por el Robo de Madera, en cuyo marco el diputado Eric Aedo acusó que hay sectores de la Macrozona Sur no vigiladas por las Fuerzas Armadas, donde actúan grupos armados a través del ilegal negocio forestal.

“Por qué no hay vigilancia militar en esa área, no la hay porque yo tengo la impresión que no se quieren confrontar con los violentos, que son 60 personas armadas, que son pagadas, un millón y medio aproximadamente mensual a cada uno de ellos, a través precisamente el robo de madera“, aseguró el parlamentario.

Consultado sobre ese antecedente, el subsecretario del Interior evitó hacer comentarios, esperando sólo que el parlamentario de la Democracia Cristiana entregue la fuente de donde obtuvo esa información.