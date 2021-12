La directiva de la Democracia Cristiana en el Bío Bío reaccionó molesta tras la reunión que sostuvo José Antonio Kast con militantes históricos del partido, entre ellos el exdiputado y actual consejero regional, Edmundo Salas, y exsenador Hosain Sabag, y anunciaron que enviarán los antecedentes al Tribunal Supremo del partido donde arriesgan la expulsión.

La cita se concretó en el domicilio del exintegrante de la Cámara Alta.

El presidente regional de la DC, Marcelo Yéneves, dijo que la DC definió el apoyo a Gabriel Boric y que por lo tanto tanto Sabag como Salas podrían terminar fuera del partido

“Los que deben seguir son aquellos que esperan trabajar en un proyecto que es comunitario (…) en lo personal cada persona puede hacer lo que estime conveniente, pero estamos hablando de personas que militan en un partido y adhieren a un proyecto colectivo”, agregó Yévenes.

El presidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, también participó de esta cita y señaló que se dio en un contexto de amistad entre los exparlamentarios y el candidato Kast.

“Hubo más gente que conversaron con José Antonio (…) pero no fue una reunión política, fue una reunión de camaradería”, agregó Eguiluz.

Consultado el Consejero Regional por el Bío Bío y ex diputado, Edmundo Salas no quiso referirse al tema, sin embargo dijo que para este jueves está preparando una declaración donde no se descarta una posible renuncia a la DC.