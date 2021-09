El diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, reiteró su apoyo al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, esto en desmedro del abanderado del sector, Sebastián Sichel, y aseguró que no dará pie atrás.

Mientras que militantes de RN, incluido su expresidente Mario Desbordes, aseguraron que el presidente del partido, el senador Francisco Chahuán, está cometiendo un error “de manual” en tiempos de campaña.

Todo indica que será el Tribunal Supremo de Renovación Nacional el que tenga que tomar la decisión sobre si expulsará o no del partido al diputado Leonidas Romero, luego que anunciara públicamente que apoyará en la presidencial de noviembre al abanderado republicano, José Antonio Kast.

Consultado Leonidas Romero, dijo que no tiene claridad sobre si podrá competir o no en las parlamentarias. Agregó que se mantendrá firme en no apoyar a Sebastián Sichel y que muchos lo han llamado para que pida disculpas, lo que no hará.

El diputado, también de RN, Camilo Morán, cuestionó la decisión dada a conocer por el presidente nacional del partido, el senador Francisco Chahuán, de llevar a Romero al Tribunal Supremo de la colectividad.

El exabanderado presidencial de RN y además expresidente de la colectividad, Mario Desbordes, aseguró que el actual mandamás de RN está cometiendo un error “de manual” en medio de la campaña.

Mientras que la diputada de Renovación Nacional, Francesca Muñoz, también ligada a grupos cristianos y compañera de distrito de Leonidas Romero, dijo que no le parecen las amenazas. También, aseguró que tiene una conversación pendiente con Sebastián Sichel.

Mientras que de partidos como Evópoli, el diputado Francisco Undurraga llamó a sus compañeros de lista del pacto Chile Podemos Más a ordenar la casa.

Desde el partido Conservador Cristiano, que van a pacto con los republicanos, en voz de su presidenta, Antaris Varela, llamaron a RN a no transformarse en un partido dictatorial.