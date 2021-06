Tras la denuncia de vecinos de Copiulemu y Chaimávida, la Seremi de Transporte inició un proceso de sanción a la empresa a cargo de la locomoción colectiva entre esa zona y Concepción, que no prestó el servicio el día domingo de elecciones.

En relación a otras líneas que operan en el Gran Concepción, se revisarán los reportes de fiscalización para determinar si corresponde algún procedimiento.

Una frecuencia de taxibuses más baja de lo habitual fue lo que reportaron este domingo cientos de electores, quienes esperaban usar transporte público para llegar a los locales de votación en diferentes comunas de la provincia de Concepción.

Desde temprano fue notorio que el flujo de máquinas era el mínimo, lo que empeoró con el paso de las horas, pues una parte de los choferes decidió abandonar sus recorridos debido a la baja demanda y escaso movimiento en torno al proceso eleccionario.

En contacto con Radio Bío Bío, cerca de las 13:00 horas del domingo, José Coronado, dirigente de buses Rengo Lientur y dirigente de la Federación Regional de Conductores, reconoció que se estaban retirando.

Según Coronado, no tenía sentido seguir en la calle cuando las micros iban vacías, precisando que la autoridad del sector está en conocimiento de todas las denuncias presentadas contra sus empleadores por no pago de remuneraciones, por no pago de horas extraordinarias, y subsidios estatales que no llegan a los conductores.

El seremi de Transportes, Jaime Aravena, aclaró que el servicio no estaba subsidiado por la elección, y que era como el de cualquier día domingo, por lo que las frecuencias como tal debían cumplirse.

En efecto, explicó que hubo máquinas con menos de cinco boletos cortados en una vuelta completa, lo que no es rentable, pero hay una frecuencia mínima que debe respetarse en un sistema regulado.

Al final de la tarde, y tras denuncias de vecinos del sector de Chaimávida y Copiulemu, de que la empresa no estaba operando sus recorridos a Concepción, el seremi informó que se había abierto un proceso de sanción.

En relación con los recorridos del transporte licitado del Gran Concepción, se está en plena revisión de los reportes de fiscalización, para establecer si corresponde iniciar otros procedimientos.

La autoridad de transporte, dijo que la regulación de los contratos de los choferes se espera conseguir con el nuevo ordenamiento del perímetro de exclusión, que deberían entrar en operación antes de fin de año.