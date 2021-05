A tres meses de la desaparición de un joven de 22 años de Mulchén, región del Bío Bío, su familia afirmó que la búsqueda durante los últimos días ha sido sólo por sus padres.

El jueves 25 de febrero fue el último día en que se supo de Brandon Betancurt Quezada, joven extraviado en una zona boscosa y que fue buscado por bomberos, personal del GOPE e incluso perros de rastreo.

Sin embargo, su madre, Sofía Quezada, comentó a Radio Bío Bío que al cumplirse tres meses de su último contacto, son sólo ella y el padre de Brandon quienes han seguido la búsqueda.

“No me contestan, el fiscal nunca me ha recibido, no sé en qué esta la causa, nada, y mi hijo sigue perdido (…) A él se lo tragó la tierra”, manifestó.

La madre explicó que aquel día su hijo salió con una amiga, a quien conocía desde el colegio, y compartieron unas cervezas. En el trayecto se habrían encontrado con “las personas no adecuadas”, dijo la mujer, por lo que finalmente la joven que lo acompañaba llamó a Carabineros, quienes llegaron al lugar y los llevaron a sus respectivas casas.

Sin embargo, al otro día se realizó una funa, que son acusaciones por redes sociales, en contra de Brandon, en donde se le acusó de haber cometido el delito de violación.

La última ubicación del joven fue en cercanías de una copa de agua próxima a su casa, donde se concentró la búsqueda en primera etapa luego de rastrear su señal telefónica.

Según las palabras de la madre, tanto en la PDI como en Fiscalía no han tenido mayores detalles, ejemplificando que a los dos días de perderse Brandon, su computador personal fue periciado, pero que hasta ahora no les han informado sobre los resultados.

Su familia piensa que debido a las acusaciones, el joven pudo incluso haber atentado contra su vida, o por otro lado, haber sido víctima de algún hecho por parte de terceros. Por esto, su madre le dedicó unas palabras, confiando en que su hijo la estuviera escuchando.

“Que por favor vuelva (…) yo necesito abrazar a mi hijo de nuevo (…) no quiero encontrarlo ni muerto ni nada, ojalá que mi hijo esté por ahí escondido y que me esté escuchando, que sepa que para mi es mi vida, y lo amo, que por favor vuelva”, señaló.

En la búsqueda participó arduamente personal de Bomberos de Mulchén, pero su comandante Marcelo Troncoso, confirmó que tras todos los esfuerzos y no dar con ninguna pista, el operativo se detuvo hasta que surja otro antecedente.

Radio Bío Bío consultó con la Policía de Investigaciones respecto de este caso, desde donde se indicó que fue la Brigada de Homicidios que realizó las diligencias respectivas, siendo los antecedentes derivados a la Fiscalía local.