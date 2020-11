El Ministerio Público informó que decretará diligencias tendientes a acreditar que Eduardo Hernández Navarro efectivamente tuviera en su poder 60 millones de pesos antes del asalto denunciado, robo que incluso dejó al sobrino del senador Alejandro Navarro con una herida de bala en su mano.

La información fue entregada por Fiscalía Regional del Bío Bío en relación al dinero que desconocidos habrían obtenido del asalto a Eduardo Hernández Navarro en el sector Collao.

En la breve respuesta, el organismo persecutor indicó que la Fiscalía de Concepción, en la misma causa por el robo, ordenará diligencias para establecer la preexistencia y dominio de los 60 millones de pesos que el excandidato a consejero regional asegura tenía en la mochila con que los asaltantes huyeron.

Consultado si se trata de una indagatoria normal, el abogado Gastón Barril Molina señaló que es parte de estas investigaciones acreditar la existencia real de lo robado.

En esa línea y considerando que el denunciante tiene una serie de causas criminales en su historial, el penalista Rodrigo Vera Lama sostuvo que esos antecedentes deberían llevar a la Fiscalía a apuntar la pesquisa hacia el origen del dinero.

Desde el 2005, Hernández ha enfrentado 17 investigaciones, principalmente por hurtos en tiendas comerciales, además de la última aún vigente por microtráfico y por poner en riesgo la salud pública.

Lo anterior da cuenta que cuando fue candidato al Consejo Regional en 2017, Hernández ya tenía antecedentes. Consultado al respecto el ex presidente de Pais, Jonatan Díaz, no quiso hacer comentarios, sólo señalando que hoy no tiene ningún nexo con Hernández.

“Prefiero guardar mi dinero en una caja fuerte que en bancos”

No obstante, ante el revuelo de la situación, durante la noche de este viernes Hernández emitió un comunicado explicando el origen de los fondos.

En resumen, señaló que parte del dinero lo obtuvo como finiquito por los 14 años en que se desempeñó como asesor de su tío, el senador Navarro, además de un préstamo de 35 millones que le hizo su suegro, con cuyos recursos planeaba comprar un “camión frigorífico marca Mercedes Benz avaluado en 55 millones, además de la apertura de una carniceria en el sector de Los Lirios en Concepcion”.

En ese contexto, se declaró “anti sistema, motivo por el cual me retiré total y absolutamente de la política, renunciando hace 2 años al partido País y retirándome de toda actividad pública partidista. Esta situación me lleva a excluirme de todo tipo de participación en este sistema neoliberal capitalista, por lo cual prefiero guardar mi dinero en una caja fuerte que en bancos que son manejados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a excluirme de toda participación en este sistema dominado por los grandes grupos económicos y las corporaciones internacionales, encabezado por al actual y corrupto presidente Sebastian Piñera a quien seguiré funando cada vez que me sea posible”, aseguró.

En tanto, admitió que se encuentra en shock por el ataque, motivo por el que dejó Concepción junto a su familia más cercana, para recuperarse de las heridas que sufrió. Asimismo, relató que no pudo defenderse adecuadamente porque en la actualidad se encuentra bajo tratamiento por “policonsumo de drogas”.