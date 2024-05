Una polémica se generó este jueves en una nueva sesión de la comisión investigadora por los mega incendios que afectaron en febrero a la región de Valparaíso. Esto debido a una abogada que expuso en la instancia y aseguró sin pruebas ni fuentes que hay 400 personas desaparecidas tras la emergencia y que algunos cuerpos calcinados fueron “tirados a la basura”.

Se trata de la abogada de la agrupación de damnificados de Viña del Mar y Quilpué, Marcia Marchant, quien además es candidata a alcaldesa de Viña del Mar y que se presentó en la instancia tras ser invitada por la diputada Gloria Naveillán, integrante del Comité Social Cristiano.

La mujer aseguró que “acá murieron más de 500 personas, de las cuales 400 aún no se encuentran”.

Luego, al ser consultada por la prensa, la abogada insistió que “hay 400 personas desaparecidas” y que de ellas “no ha habido ninguna búsqueda”.

Es más, afirmó que al lugar de la catástrofe “llegaron los camiones del Ministerio de Obras Públicas y de distintos organismos públicos, y se llevaron a la gente en la basura. No les importó, no tuvieron ninguna precaución”.

Al ser interpelada de dónde saca esa información, respondió que “me consta porque yo estoy desde el día 1 en el lugar conversando con los vecinos”.

Al evadir la pregunta, le volvieron a consultar quién realizó ese catastro, aseverando que “¿se está investigando o no?… son denuncias de familiares que me han hecho llegar a mí por distintas vías. Ellos están preocupándose de presentar las querellas respectivas y en relación al Servicio Médico Legal, difícilmente una persona que murió calcinada y fue tirada a la basura va a ser dirigida al Servicio Médico Legal”.

También aseveró que “quemaron Viña del Mar”, aludiendo a que “esto fue un acto terrorista”.

Partido Republicano asegura que abogada no fue su invitada

La participación de la profesional en la comisión también derivó en que el diputado Jorge Brito enfrentara a su par Luis Fernando Sánchez, acusando el uso de la catástrofe para “armar un show político”. El aludido se defendió y aseguró que él ha invitado a verdaderos damnificados de los incendios.

Desde el Partido Republicano confirmaron que la abogada Marchant no fue su invitada.

Luego el parlamentario de Revolución Democrática dijo que “pudimos acceder solamente a dos de los 20 representantes y dirigentes de los damnificados que propusimos a la comisión; sin embargo, las propuestas del Partido Republicano no eran personas dirigentes, más bien una candidata a la alcaldía de Viña del Mar y una dirigenta de una junta de vecinos de la señora Reginato que ya no está vigente y que no tiene el apoyo de su comunidad”.

Además las acusó de no dejar expresarse a los reales damnificados. “Esto demuestra el nivel de degradación de la política que en un asunto que debiese unirnos para salir adelante, para mejorar, para cuidarnos y apoyarnos, está siendo utilizado para politiquería barata. Les pedimos que no hicieran política con la muerte y asesinato de 135 vecinos y la verdad es que montaron un show pobre”, cerró.