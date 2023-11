Un inusual visitante se robó las miradas de los transeúntes la mañana de este viernes en la playa Las Torpederas de Valparaíso. Se trata de un pingüino de Humboldt, una especie protegida y que normalmente anida en la isla de Cachagua, en el sector de Zapallar.

El pingüino fue captado por Fernando Varela, quien llegó a la playa alrededor de las 9:45 horas y se encontró con el simpático animal. “Llegué y ya estaba ahí, solo me dio la impresión de que estaba herido, pero una niña de una de las escuelas de buceo del sector me dijo que se estaba secando. Yo me retiré como a las 10:15 y aún seguía ahí. Curioso y pintoresco“, relató Varela, quien compartió las imágenes con BioBioChile.

Mientras que desde la escuela de buceo “Buceo Aventura“, ubicada en el mismo sector, explicaron que el pingüino no es el único habitante marino que se puede observar en la zona.

“Tenemos hace bastante tiempo avistamiento de una pareja de pingüinos y tenemos en nuestro mismo centro de buceo un nido de chungungos“, señalaron.

Los chungungos son unos mamíferos acuáticos que también están en riesgo de desaparecer y que se alimentan principalmente de crustáceos y moluscos. Según los buzos, los chungungos y los pingüinos conviven pacíficamente en la playa y se transforman casi en una atracción para los visitantes.

Los pingüinos de Humboldt son una especie que se distribuye por las costas de Chile y Perú y que se caracteriza por su plumaje negro y blanco, su pico rosado y sus patas rosadas o rojizas. Se estima que quedan unos 12.000 ejemplares en el mundo, amenazados por la pérdida de hábitat y el cambio climático.