Una mujer fue grabada impidiendo el libre tránsito hacia una playa de Papudo, en la región de Valparaíso. La misma, también amenazó a un funcionario de Carabineros cuando el policía le explicaba que su acción es ilegal.

El registro se viralizó durante la jornada de este miércoles en redes sociales, en el que se muestra a una mujer que en plena calzada, selecciona quiénes pueden ingresar o no hacia el aparente único acceso al espacio natural.

“El condominio es privado, el acceso a la playa no”, le indicó el policía. Ante ello, la mujer le respondió con amenazas.

“Nos vamos a volver a ver usted y yo”, fue la respuesta de la adulta que se identifica como la representante de los residentes del condominio Punta Puyai.

Consultados por BioBioChile, Carabineros de la región de Valparaíso manifestó que aún no se han referido a la situación que afectó a uno de sus funcionarios.

“Esto tiene que continuar privado”

Consultada por el matinal Mucho Gusto de Mega, Victoria Herrera, la misma adulta del video, manifestó su postura respecto de incluso, el control vehicular en la vía que instalaron.

“Quizás el derecho a ver quién pasa y quién no pasa no lo tengo, pero por ahora la Ley me avala porque este es un sector privado. Yo soy representante de 1.500 personas que viven acá en donde compraron privados”, expresó para el medio.

“Este es un sector donde si tú te fijas no hay luminarias públicas, entonces de qué forma pueden decir que este es un sector público si nunca se ha mantenido como sector público”, concluyó.

Ley sobre accesos a playas, ríos y espacios naturales

Cabe recordar que la jurisdicción chilena establece que las personas en territorio nacional tienen derecho a acceder a playas de mar o lago, desembocaduras de ríos, cascadas o glaciares, toda vez que los anteriores son considerados como bienes nacionales de uso público.

En ese sentido, los propietarios de terrenos colindantes, por ley, deberán facilitar gratuitamente el acceso a los visitantes.