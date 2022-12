Una situación bastante tensa vivió Paulina de Allende-Salazar esta mañana, mientras reporteaba para el matinal Mucho Gusto en la comuna de Papudo. Esto a raíz de una denuncia contra vecinos que habrían cerrado ilegalmente una calle que va en dirección a la playa.

En la instancia estuvieron la alcaldesa de aquella comuna, Claudia Adasme, junto a vecinos de un condominio, quienes habrían instalado aquel acceso en el último periodo.

“Hay camino peatonal, pero no vehicular, entonces la gente que viene a disfrutar por el día, que viene en vehículo, todos tienen que acceder por este camino”, expresó la jefa comunal.

Tras eso un vecino de la comuna, identificado como Raúl, apareció en escena y criticó los dichos de la autoridad, indicando que ella estaba faltando a la verdad.

“Digan la verdad, le estoy diciendo, que la gente sepa que hasta cuando siguen mintiendo, ya está bueno. Vayan a mi casa y yo le muestro todos los documentos”, expresó el vecino.

Paulina de Allende-Salazar en Papudo

De Allende-Salazar trató de detenerlo en el acto: “Perfecto, después voy a su casa, pero bájeme el tono, por favor, tranquilito. Si quiere estar aquí, tranquilito, aquí estamos en un diálogo”.

No obstante, el hombre no se detuvo: “Estamos en un diálogo pero no podemos seguir con las mentiras de la alcaldesa, que anda haciéndose la víctima. Vamos donde el director de obras y pídale todos los papeles”.

Por su lado, la periodista optó por tranquilizarlo antes de seguir con la conversación: “Yo les pido que el tono, que sea un tono de discusión, tono de respeto. Vamos en orden, por favor, respeto si quieren conversar, si no paramos aquí”.

Hay que señalar que los vecinos argumentaron que son dos los caminos que dirigen a la playa de balneario, mientras que la alcaldesa sostuvo que aquella era la única vía vehicular.