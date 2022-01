La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti criticó al delegado presidencial de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, por la falta de seguridad y lo acusó de no estar haciendo su trabajo correctamente. Añadió que no existe un plan de trabajo en temas de seguridad y que ella trabaja directamente con Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, pero que por ley, no puede darles instrucciones.