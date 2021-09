Cerca de 20 familias fueron desalojadas de una toma irregular de un terreno perteneciente al padre de Javier Margas, en la comuna de El Tabo, en la región de Valparaíso. El alcalde Alfonso Muñoz acusó aprovechamiento de las personas que forman parte de la ocupación.

La orden emitida por un tribunal, fue llevada a cabo por Fuerzas Especiales y personal de seguridad municipal, los que con una retroexcavadora derribaron las mediaguas que estaban instaladas en el sector Las Cruces.

El dueño del terreno, padre de Javier Margas, exfutbolista y empresario, habría pedido el desalojo del terreno que hace 5 meses está habitado irregularmente.

Elizabeth, dirigente que forma parte de la toma, aseguró que “por orden de la municipalidad están desalojando y haciendo tira todo, y las familias tuvieron que salir con los niños”.

Además cuestionó la intervención de la casa edilicia, ya que se trata de un conflicto entre privados.

Según relató la mujer, los efectivos llegaron a las instalaciones sin una orden de desalojo y derribaron entre 3 a 4 casas.

Al respecto el alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz, aseguró que “no había personas instaladas. No se está echando a ninguna familia (…) Ellos estaban intentando apropiarse de eso, tenían puesto algunos paneles como intentando colocar una mediagua, pero no había nada concreto. Son mediaguas en proceso de construcción, pero no están siendo habitadas”.

“Son gente fresca”

El jefe comunal afirmó que los ocupantes irregulares pertenecen a una comunidad colindante y están siendo incitados por la dirigente Elizabeth para participar de la toma.

“Ellos viven en la comunidad colindante que se llama Mariboldo, son gente fresca nada más. No hay ninguna persona que no tenga donde vivir”.

“La dirigenta es la señora Elizabeth, es muy cara de palo. Esa señora fue una muy mala dirigente y mala líder del sector, jamás ha hecho un aporte y ha ocupado el cargo para fines personales”, agregó Muñoz, quien además afirmó que pretendían traer personas de Santiago para ocupar el terreno.

Respecto a los cuestionamientos por la intervención del municipio, el alcalde explicó que “por orden del tribunal y a solicitud de los propietarios solicitan el apoyo de seguridad pública para reforzar el trabajo de la policía”.

Finalmente indicó que “lo que corresponde es aplicar la ley, no podemos permitir que las personas se apropien de lo ajeno, de lo que no le corresponde (…) la gente se ha acostumbrado a la flojera, a no esforzarse por tener lo propio sino a querer quitarle al que tiene un poco más y eso no corresponde”.

En concreto Fuerzas Especiales llegó hasta ese terreno ubicado en el sector de Las Cruces, al sur de la calle Los Lunes, donde la parcela 1 a la 21 fueron desocupadas.

Además de acuerdo a registros audiovisuales, se ve cómo con retroexcavadoras funcionarios derriban cada una de las mediaguas que estaban construidas en el lugar.

