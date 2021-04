El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, consultado sobre su percepción del país acusó que “Chile hoy día está a cargo de un esquizofrénico”, refiriéndose al presidente Sebastián Piñera.

“Para mi no tiene otra forma de describir a un ser tan indolente como él”, argumentó en conversación con Expreso Bío Bío, “no tengo problemas en que me enjuicien, cuando digo una verdad, es la verdad, porque no se puede entender, cuando todo el país esta mal, está enfermo de la guata, del alma, de la mente, del corazón, está con incertidumbre, este tipo por un lado gana plata como cualquier otro (…) y por otro lado, está dirigiendo nuestro futuro de una forma tan indolente”, añadió.

Respecto a la posible acusación constitucional en contra del Ejecutivo, el alcalde no se mostró explícitamente a favor, sin embargo, indicó que “hay que hacer algo urgente, necesitamos gobernabilidad, hoy día no estamos siendo guiados”, señalando que una forma de cambiar la situación sería adelantar las elecciones.

En relación con lo sucedido este jueves en el aeropuerto de Rapa Nui, Edmunds sostuvo que “no necesito estar en medio del chiquero para entender que los chanchos están locos, yo puedo estar un poco a distancia observando cómo, en la forma, están destruyendo la buena imagen que hemos construido en todos estos años en Rapa Nui, la palabra no es pena, aquí la isla en estos momentos está sin gobierno“.

Profundizando en dicha idea, la autoridad afirmó que “el gobernador es subrogante, no hay un titular, y no han querido nombrar a una o un titular para que asuma esa responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos”.

Consultado sobre el regreso del vuelo Latam que acudía a construir viviendas sociales en la isla, el alcalde argumentó que “hay que contextualizar y construir cómo llegamos a autorizar que pudiesen ingresar estas personas en un vuelo que es netamente de carga, eso sucedió cuando Serviu Regional y Serviu Nacional a través de su oficina local recurre a las autoridades solicitando la posibilidad de traer a contratistas que se ganaron la licitación para construir 40 vivienda sociales en la isla que están pendientes”.

“Aquí hay 40 familias que están esperando sus viviendas y que han esperado por décadas, eso se licitó y se adjudicó a una empresa que es del continente y no de la isla”, argumentó, asegurando que todo el proceso se encontraba documentado tal y como corresponde conforme a la ley.

Sin embargo, a pesar de que “la isla entera estaba enterada de que el avión venía con las personas”, ocurrieron manifestaciones, por lo que el gobernador (s) solicitó que la aeronave se devolviera al continente, según el alcalde, quien acusó que los contratistas debieron haber llegado el 12 de febrero a Rapa Nui.

