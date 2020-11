El “Bus de la Libertad” llegaría a Valparaíso durante la jornada de hoy martes. Organizaciones sociales, junto al alcalde, solicitaron detener el recorrido ya que fomentaría el odio, la xenofobia y la discriminación.

El alcalde de Valparaíso y organizaciones sociales manifestaron su repudio ante la inminente llegada a la región del polémico bus.

El recorrido estaría contemplado en la zona para este miércoles 25 de noviembre, según lo anunciado por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda.

El alcalde, Jorge Sharp, señaló que este tipo de acciones sólo fomentan la xenofobia, discriminación y odiosidad en contra de los derechos humanos de la comunidad.

Cabe recordar que este bus llegó por primera vez a Chile en 2017, donde se entregaba un mensaje crítico al Estado ante la discusión de la Ley de Identidad de Género y el proyecto de adopción homoparental.

El coordinador regional del Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS), Jorge Jiménez, agregó que es momento de discutir esto en la nueva constitución a fin de terminar con hechos de discriminación.

“Ya basta de tener un Estado que esté soportando y aguantando este tipo de acciones, ya basta de tener un Estado que incluso apoye o relativice los crímenes de odio”, manifestó.

En una primera oportunidad se iba a presentar una carta a la Intendencia de Valparaíso solicitando que el bus no realizara su recorrido. Acción similar a lo que ocurrió este lunes en La Moneda donde un grupo de organizaciones sociales y líderes comunales pidieron que no se autorice que “este bus, del odio y la no tolerancia, transite tanto por las calles de Valparaíso y Santiago”.

Durante la tarde del miércoles 25 de noviembre además se realizará una convocatoria y velatón en la ciudad puerto, donde actualmente se concentra el 56% de casos de violencia transgénero del total nacional.