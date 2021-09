Durante la madrugada de este domingo un incendio afectó a la Municipalidad de Rancagua, comuna emplazada en la región de O’Higgins. Según señalaron desde el municipio, dos sujetos habrían quemado el recinto “intencionalmente”.

Se trata de un siniestro que afectó al edificio donde se ubican la Dirección de Obras y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio.

Cámaras de seguridad muestran a dos individuos saltando las rejas del perímetro para posteriormente verter lo que sería líquido acelerante en la Dirección de Obras, provocando un incendio focalizado en el Departamento de Edificaciones que afectó información importante y sensible dentro de la municipalidad.

Respecto al hecho, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, señaló que “este es un atentado contra la ciudad. Aquí se quemó información sensible que tiene que ver con los permisos de edificación, y por la rápida acción de bomberos finalmente no explotó y no se quemó todo el edificio. Este edificio tiene la Dirección de Obras y también la Dideco que contiene, además, la información sensible de todos los apoyos sociales que entregamos en Rancagua”.

Junto a esto, agrega que en estas oficinas se encuentra “información relevante para una serie de investigaciones que se están desarrollando y cuya información recopilada será entregada a Contraloría”.

“Estuvimos con la SIP de Carabineros y Bomberos, hay una investigación en curso por este incendio intencional. Está el registro de las cámaras y lo complicado es que es información muy sensible del municipio de Rancagua”, sostuvo.

Por ello, adelanta que a raíz del hecho se interpondrá “una querella contra quienes resulten responsables por el delito de incendio en lugar no habitado”.

No sería un caso aislado

Este hecho se suma a otros que han afectado personalmente al alcalde Juan Ramón Godoy en los últimos días: “Durante esta semana sufrí el robo de pertenencias desde mi vehículo en el estacionamiento de un centro comercial, donde robaron un teléfono y un computador, dos elementos que contienen información importante, dejando ahí mismo otros objetos también de valor. Esto también está siendo investigado por Carabineros, que tienen las imágenes del centro comercial”.

“Además, he sido amedrentado a través de llamadas telefónicas (a altas horas de a madrugada) que también he puesto a disposición de la investigación”, aseguró.

En esa línea, el alcalde enfatizó: “No voy a aceptar amedrentamientos de ningún tipo. Esto es un atentado contra Rancagua, contra los rancagüinos y rancagüinas, y por eso estamos presentando las querellas contra todos quienes resulten responsables”.

De igual forma, el alcalde pidió “protección personal, como también a los edificios municipales”.