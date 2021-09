Por amplia mayoría el Concejo Municipal de Castro le quitó la calidad de “Hijo Ilustre” que tenía el fallecido dictador, Augusto Pinochet.

La discusión se abrió en la reciente sesión ordinaria, donde el edil Ignacio Álvarez solicitó que se vote esta moción en atención al pasado que encarna el extinto militar.

Álvarez agregó que, a pesar de que los documentos que existían en su momento fueron destruidos, no puede quedar margen a la duda respecto a la imagen de Pinochet.

“Según los pocos documentos que quedaron y no fueron quemados, no puede quedar duda (sobre las violaciones a los Derechos Humanos). Acá nosotros tenemos que dar la señal y educar a la ciudadanía en estos hechos que ocurrieron y que no pueden volver a ocurrir más”, indicó el concejal.

El general Pinochet había sido declarado Hijo Ilustre de Castro en 1974, de decir, un año después de haber encabezado el golpe de Estado.

Una similar distinción obtuvo el militar en Ancud, materia que será revisada para su revocación en la reunión del Concejo Municipal del próximo lunes.

Las revisiones del estado de “hijo ilustre” se suman a la ya realizada por el concejo municipal de Valdivia, quien también quitó esta semana esa calidad tanto al Dictador como a su viuda, Lucía Hiriart.