"Me parece un error que el Gobierno hoy día apele a esta causa", criticó la diputada RD Ericka Nañco ante el recurso presentado para buscar revertir la libertad condicional aplicada al machi Celestino Córdova.

El Presidente Gabriel Boric respondió a los cuestionamientos que recibió el Gobierno por parte de parlamentarios del Frente Amplio respecto al recurso presentado para apelar a la libertad condicional de Celestino Córdova, condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, en 2013.

La más crítica de la decisión fue la diputada Ericka Nañco (RD) al aseverar que en el beneficio obtenido por el machi “no hay nada extraño, no hay nada del otro mundo”, añadiendo que lo que espera es que “acá se cumpla el Estado de Derecho, que se cumplan las garantías procesales para los condenados de todo Chile, excepto con aquellos violadores de Derechos Humanos que están condenados por crímenes de lesa humanidad, que eso también ya está tipificado por la ley”.

“A mí me parece un error que el Gobierno hoy día apele a esta causa, que el machi se ha ganado por cumplir con los requisitos básicamente”, sentenció la parlamentaria oficialista.

Ante eso, en el marco de la promulgación de la Ley Karin, contra el abuso y el acoso en el trabajo, el Mandatario fue consultado sobre la molestia de su sector, indicando que “como Presidente de la República me corresponde hacerme cargo de las responsabilidades que tengo en el ejercicio de este cargo, yo no soy parlamentario y mi rol no es dejar contento a parlamentarios de uno u otro sector, sino velar por el bien público”.

Añadió que con base en esa convicción es que actúan, aunque “a veces eso molestará a algunos, otras veces molestará a otros, es parte del rol del ejercicio del cargo”.

Es preciso indicar que desde la oposición también acusaron tardanza en la presentación del recurso, lo que fue descartado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien respondió que “el Ejecutivo hizo todo lo que tenía que hacer”.

A la espera de lo que resuelva la Corte Suprema, el líder mapuche seguirá en libertad condicional. Es más, ayer La Radio lo captó cuando acudía a Gendarmería para la designación de un delegado que vigilará el cumplimiento del beneficio.