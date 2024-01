La diputada de Revolución Democrática, Ericka Nañco, se mostró contraria a la decisión del Gobierno de apelar luego que se le otorgara la libertad condicional al machi Celestino Córdova.

Recordemos que el comunero cumple una condena de 18 años por el incendio con resultado de muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.

“Acá no hay nada extraño, no hay nada del otro mundo. Perfectamente, si hubiese sido cualquier persona, que no está vinculada a un tipo de causa que tenga connotaciones políticas, específicamente con el tema mapuche, entonces no sería la misma historia”, manifestó Ñanco.

A juicio de la diputada RD, se debe seguir apelando a que “acá se cumpla el Estado de Derecho, que se cumplan las garantías procesales para los condenados de todo Chile, excepto con aquellos violadores de Derechos Humanos que están condenados por crímenes de lesa humanidad, que eso también ya está tipificado por la ley”.

“A mí me parece un error que el Gobierno hoy día apele a esta causa, que el machi se ha ganado por cumplir con los requisitos básicamente”, sentenció la parlamentaria oficialista.