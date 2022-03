El alcalde de Ercilla, Valentín Vidal, reiteró que no le consta que se hayan producido disparos ya que “no iba en la caravana” tras los hechos registrados este martes en el camino a Temucuicui y que afectó a la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches.

En conversación con Podría Ser Peor, el jefe comunal respondió a los cuestionamientos tras sus primeras declaraciones, donde descartó una emboscada. Ante eso, la autoridad afirmó que “debo ver los hechos” y los disparos “fueron al aire”.

Por eso insistió que “no es una emboscada, es un hecho aislado”.

“No conocían a qué venía”

A su juicio, lo primero que debe hacer una autoridad que visita la región es evaluar el ambiente, pero lo que sucedió es que “la señora ministra había tenía con antelación una conversación con el comunero (Marcelo) Catrillanca para conversar en su casa de temas personales”.

Por tanto, explicó, “mucha gente de las comunidades no conocía a qué venía la ministra”.

Visitas con autorización de comunidades

Afirmó que cada vez que llega una autoridad de gobierno lo que se pide es que la situación de la comuna se evalúe desde un punto de vista territorial y no particular, como fue el caso de la reunión con Marcelo Catrillanca.

El alcalde informó que tienen 52 comunidades mapuche en Ercilla, de las cuales ha visitado casi el 90%. Eso sí, aclaró que “siempre es con el permiso de ellos, donde me escoltan, me llevan al sector, hacen sus peticiones, y luego me escoltan para que regrese”, explicó Vidal.

En su Facebook, el alcalde profundizó ese punto e indicó que “cuando uno va de visita a una casa, debe avisar, pedir permiso y contar con la autorización en este caso de dirigentes, Lonkos o representantes de las comunidades. Así lo he hecho como alcalde cada vez que voy a un sector rural, lo hago previa invitación y conversación con sus dirigentes, son ellos quienes me vienes a buscar y a dejar, no lo hago con resguardo policial ni militares porque debemos dar señales de confianza y no de represión porque la militarización no le hace bien a nuestra comuna”.

También informó que Ercilla es una de las comunas más “rezagadas” y “estigmatizadas” de la región y del país y cuestionó que por 12 años ninguna autoridad, ni local ni de gobierno, visitara las comunidades y conociera sus realidades.

Respecto a las demandas, detalló que van desde territoriales, la crisis hídrica, la falta de caminos y de trabajo.

Esta comuna vive exclusivamente del fondo municipal, acusó el alcalde, quien confirmó que están pidiendo un plan para mejorar la educación y así poder salir de la pobreza.

“Lo que solicito para mi gente, en primer lugar, es educación; en segundo lugar, trabajo; y salud”, reforzó.

Para finalizar destacó que la ministra acudiera a “conocer la realidad de la comuna”.

Revisa la entrevista completa a continuación: