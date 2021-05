El Juzgado de Garantía de Coquimbo confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para el cabo primero del Ejército, Cristian Isaac Care, formalizado por el homicidio de un hombre identificado como Kevin Gómez, en medio de un saqueo en el denominado estallido social.

Según el Ministerio Público, el hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas del 20 de octubre de 2019, cuando el imputado realizaba un patrullaje preventivo en un vehículo militar por la calle Bilbao, en Coquimbo, a causa del estado de excepción decretado para dicha ciudad.

En ese momento, disparó contra el hombre, quien se encontraba en las afueras de una tienda comercial con una caja de zapatos en sus manos. Producto de las heridas, el hombre debió ser trasladado al Hospital San Pablo de Coquimbo, donde finalmente murió.

La resolución fue dada a conocer por la jueza Carolina Baroncini, quien señaló que “es muy difícil que incluso él, con su preparación especial, con todo lo que significaba estar ese día, en ese lugar, atendida toda la convulsión que había, haya podido realmente pensar que la víctima, con algo en las manos, podía ser una amenaza. Al contrario, lo obvio era pensar que estaba sustrayendo especies, que llevaba algo en sus manos”.

“Pese a que existe esta versión del imputado de que no sabía que las municiones eran letales, y que existen versiones de varios funcionarios del Ejército que señalan que tampoco sabían, en la primera declaración del imputado nada señala respecto de eso. Lo lógico, lo obvio, lo evidente es que lo primero que tendría que haber señalado era que la munición que disparó era no letal, no lo dijo. Evidentemente esto hace que la versión posterior no sea tan creíble”, añadió.

En relación a lo anterior, también se explica que “unido al hecho que existe una pericia que menciona que las municiones son muy distintas, con peso muy diferente y fue el mismo imputado el que habría cargado la munición, hacen también que esta versión que no sabía que la munición era letal, tampoco resulte muy creíble”.

Finalmente, la jueza manifestó que no existen suficientes para dar lugar a la solicitud de la defensa y que se mantiene la prisión preventiva para el militar.