Una inédita iniciativa con enfoque de género y que impulsa el interés y el desarrollo de habilidades en Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), se desarrolló en 3 instituciones educativas de Antofagasta, beneficiando a 300 estudiantes entre primer y cuarto medio.

Se trata de la primera versión del Programa educativo Stem+Género de Escondida | BHP y Lab4U, el cual fue ejecutado entre marzo y noviembre en el Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz, The Antofagasta Baptist College y Liceo Mario Bahamonde Silva, en donde la mitad de los participantes fueron niñas, impulsando así la equidad de género.

Así lo explicó Cristóbal Marshall, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida | BHP, al indicar que “eliminar los estereotipos y acortar las brechas de género en la formación Stem requiere hacer transformaciones en ámbitos estratégicos y en ese sentido las salas de clases son el primer espacio donde debemos generar un cambio conductual y cultural”.

El objetivo ha sido implementar estrategias formativas que fomenten el desarrollo de habilidades Stem y el uso de herramientas tecnológicas con perspectiva de género, llevando a diversos sectores la educación científica y usando como principal herramienta y laboratorio de experimentación, un dispositivo con el que las nuevas generaciones están muy bien familiarizados: el teléfono inteligente.

Komal Dadlani, CEO y cofundadora de Lab4U, comentó que “con estos tres establecimientos de Antofagasta estamos muy contentos, seleccionamos a 3 profesores motivados por la ciencia y llevamos la tecnología de Lab4U a las salas de clase, para que así los estudiantes con sus celulares puedan experimentar”.

“Muchos no saben que los smartphones tienen una serie de sensores, el acelerómetro, la cámara, el giróscopo, el micrófono, que normalmente son utilizados en juegos y navegación, y lo que hacemos nosotros es transformar estos celulares en instrumentos de experimentación para que así los jóvenes puedan tener una jornada entretenida y dinámica en la sala de clases y así motivarse por las ciencias, que normalmente son teóricas y lejanas para los estudiantes”, agregó Dadlani.

El proceso en las aulas de clase

Este innovador programa incluyó experimentos prácticos donde los y las jóvenes obtuvieron aprendizajes significativos. Ejemplo de ello fue la experiencia “Descubriendo Tesoros” donde aprendieron acerca del proceso de lixiviación y electrólisis a través de la obtención de cobre.

También, por medio de aplicaciones como “Lab4Biology” gracias a la cual los y las estudiantes tuvieron una aproximaron a la biología celular, la fisiología, la microbiología y la ecología, mientras que con la App “Lab4Physics” incentivó el conocimiento de la energía, las ondas, las fuerzas y el movimiento en formas nuevas y emocionantes.

Además, durante el desarrollo del programa, los y las estudiantes participaron de distintas instancias que fomentan el empoderamiento femenino de las estudiantes mujeres en temáticas Stem, como workshops, jornadas de experimentación e instancias de conversación que contaron con la participación de colaboradoras líderes de Escondida | BHP quienes, a través de su experiencia, inspiraron y motivaron a las adolescentes a acercarse e interesarse por carreras en las áreas de ciencias y tecnología.

En relación con esta experiencia, Suhail Landaeta, estudiante de tercero medio del Liceo Mario Bahamonde Silva, señaló que “nos hacían utilizar las aplicaciones y se nos hacía mucho más fácil la interacción, pues con el programa nuestras clases eran más interactivas y entretenidas y nos ayudó a retener la información mucho más tiempo“.

“Yo quiero estudiar como primera opción obstetricia o enfermería y pues la verdad, es que las clases con Lab4U han hecho que tengamos mucho más acercamiento y también entendamos un poco más de ciencia y tecnología”, agregó.

Del mismo modo, Fabiola Herrera, del primero medio del Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz, aseguró que “ha sido una experiencia bastante interesante, puesto que hemos experimentado, he aprendido más sobre física y también biología, un poco de todo. Además, hemos hecho talleres, trabajado en equipo y me imagino que una que otra compañera también se habrá interesado aún más en estas áreas”.

Por su parte, Elatán Rodríguez, quien cursa segundo medio en el The Antofagasta Baptist College opinó sobre el proceso de aprendizaje con el programa que “me pareció muy bueno, ya que nos ayudaron con la aplicación que ellos nos presentaron de química, biología y física y eso ayudó a que las clases de laboratorio fueran más ágiles y didácticas. Al principio de esto no me gustaba nada la química, pero gracias a esto me empezó a interesar mucho la química”.

Profesores ganadores de la convocatoria

El proceso de acompañamiento también incluyó la formación y capacitación docente, mediante la enseñanza de herramientas educativas que favorecen la aplicación de estrategias didácticas, tecnológicas y paritarias.

Karen Lizama, profesora de Física del Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz; Luz Moore, profesora de Química en The Antofagasta Baptist College y Humberto Bustos, profesor de Biología del Liceo de Hombres de Antofagasta Mario Bahamonde Silva, fueron los ganadores de la convocatoria, quienes recibieron acompañamiento y mentorías para incorporar en el aprendizaje de aula experimentos del portafolio tecnológico de Lab4U, realizados mediante el uso de herramientas y sensores incorporados en los smartphones.

Humberto Bustos, profesor de ciencias del Liceo Mario Bahamonde Silva “ha sido una experiencia muy importante, hemos conseguido aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, hemos podido hacer actividades prácticas que en gran medida en ocasiones es complejo en algunos liceos poder implementarlas. Este es un granito de arena para lograr mayor interés en las ciencias, pero debemos hacer un cambio cultural y ese cambio se puede lograr a través de este tipo de programas”.

Escondida I BHP y Lab4U ya están preparando la segunda versión de Stem + Género, la que se espera inicie a comienzos del año escolar 2023, buscando de este modo ampliar el interés por las ciencias e inspirando a más niñas y jóvenes a través de la educación Stem.