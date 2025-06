“Humo blanco” surgió tras la reunión entre el Colegio de Matronas y Matrones de Chile (ColMat) y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, donde se abordó el decreto que actualiza la Norma Técnica N°150 de “Criterios de Clasificación Hospitalarios”, que provocó manifestaciones a lo largo del país.

En concreto, la cita concluyó la tarde de este viernes, y tanto autoridades de Gobierno como dirigentes del propio ColMat se manifestaron satisfechos con el resultado.

“Estamos muy contentas porque logramos ratificar que estábamos en lo correcto nosotros en solicitar las correcciones a esta normativa, se van a corregir los puntos más álgidos, y posteriormente vamos a trabajar en una nueva resolución exenta“, afirmó a BBCL Lucy Rojas, vicepresidenta del ColMat.

Recordemos que el encuentro surge después que matronas denunciaran un “grave retroceso” en la norma, advirtiendo que los cambios al sistema de urgencias afectarían “a las mujeres de nuestro país” y desmantelarían avances en atención ginecológica y neonatal. En ese sentido, ahora se mostraron conformes con una posible modificación de la misma.

Desde el gremio señalaron que esta tarde se sostendrá una reunión con el consejo nacional y el directorio nacional del mismo, para realizar un pronunciamiento oficial. En tanto, Rojas dijo que están “contentas y esperanzadas de que ahora sí va a salir un documento como corresponde”.

Reacción desde el Ministerio de Salud y la intervención del Presidente Boric

Por otra parte, tras la reunión, desde el Ministerio de Salud insistieron en que el sentido de la norma era “mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales del primer nivel y que incluso puedan, en forma estructural también, volver a atender partos”.

No obstante, dijo que entienden “hay elementos de la norma que generaron mucha preocupación”, razón por la que estuvieron abiertos a modificarla.

“Como nuestro interés es mejorar la capacidad resolutiva y no reducir el campo de funcionamiento de las matronas, dijimos que cualquier elemento de la norma que no se entendiera bien o que pareciera estar retrocediendo estábamos dispuestos a modificarlo, y llegamos al acuerdo de modificar, en forma urgente, aquellos aspectos que parecen más necesarios de modificar, para que en el fondo haya la tranquilidad de que lo que se quiere hacer es mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos y no disminuir las competencias que tienen las matronas”, afirmó.

Así, sostuvo que iniciarán “una mesa de trabajo para elementos más sustantivos, sobre todo a los hospitales de nivel intermedio y de alta complejidad, porque entendemos que el Colegio de Matronas valora lo que hemos estado incorporando en los hospitales de primer nivel, que era el objetivo central de esta modificación”.

Recordemos que durante la jornada, el Presidente Gabriel Boric salió desde La Moneda para dialogar con matronas y matrones que se manifestaban en la Alameda. En la instancia, según consignó Emol, dijo: “Le voy a pedir que la ministra (de Salud) la llame directamente (…) y la va a llamar hoy día mismo y se va a solucionar esto”.

De esta forma, la solución se ve más cercana, y solo resta concretar el acuerdo ya anunciado como “humo blanco” por parte del ColMat.