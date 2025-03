El fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado por la arista filtraciones de los chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, la cual quedó a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Esto en el contexto de que algunas voces señalaron que se quiere dejar morir esa investigación, e incluso la diputada Camila Musante dijo que la fiscal “es una sepulturera de las causas”.

“La fiscal Perivancich es una fiscal que tiene una muy buena evaluación por parte de la Fiscalía Nacional. Me parecen injustos comentarios como esos, aunque no los he escuchado, pero si alguien los emitiera, me parecería que son comentarios injustos (…)”, precisó Valencia.

Valencia defiende a fiscales Perivancich y Cooper

También recordó que Perivancich “es la fiscal de la fiscalía en la cual se están esclareciendo los incendios ocurridos en Viña del Mar. No me parece justo decir que se trata de una Fiscalía Regional que no muestra resultados”.

En tanto, en el caso del fiscal Patricio Cooper -quien lidera la investigación por el presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella-, si es que llegara a prosperar alguna remoción en su contra, Valencia no quiso entrar en especulaciones, puesto que no se ha presentado nada formal, solo han sido anuncios.

“De momento, el fiscal sigue en su cargo y, hasta esta fecha, ni siquiera hemos tenido solicitudes de cambio de fiscal en esa causa. Es decir, hay una decisión anunciada por un conjunto de diputados, pero en lo que se refiere a la causa, al ámbito judicial y de la fiscalía, no hay solicitud de cambio de fiscal por parte de la defensa de alguno de los imputados en las causas más importantes que él tiene”, explicó el fiscal nacional.