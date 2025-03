Distintos correos electrónicos entre autoridades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) darían cuenta de una eventual protección a distribuidoras eléctricas, en el marco del megacorte de luz que se registró en gran parte del territorio nacional el pasado mes de febrero.

Según publica El Mostrador, la instrucción vendría desde la “Presidencia”, algo que -en una vocería- fue descartado desde La Moneda.

El primero de los correos habría sido enviado por el jefe del Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen del Sernac, César Leiva Rubio, a la jefa de gabinete del mismo servicio, Milenka Montt Collao.

“Desde Presidencia nos solicitaron esto el día viernes”, se lee en la comunicación. Además, como otro destinatario está el encargado de informática del servicio, César Monsalve.

En dicho contacto, la jefa de gabinete del Sernac escribe a los demás: “Dado que mañana se entregarán volantes con información sobre el ingreso de reclamos… qué texto debemos poner para que no sean las empresas de distribución eléctricas las responsables?”.

Correos evidenciarían protección de Sernac a distribuidoras eléctricas

En otro de los correos enviados por el jefe de División de Gestión Interna, Javier Lucero, a César Leiva y Milenka Montt, se solicita ejecutar una serie de acciones.

– “Habilitar el proveedor llamado ‘APAGON’ (00.000.000-0), conforme al manual institucional de creación de proveedores”. Esta acción tenía un plazo máximo a las 09:00 horas del martes 4 de marzo. – En cuanto a los reclamos, se indica que “no se trasladará a la compañía eléctrica, sino que se enviará directamente a nuestro propio correo y portal interno”. – Destacando la gestión interna al interior del servicio, se señala que “no será necesario el envío de las cartas programadas para el 6 y 12 de marzo, ya que enviaremos una carta tipo con la información correspondiente”.

En otra comunicación, el encargado de informática del servicio, César Monsalve, advierte que “el proceso de modificar el proceso de ingreso y gestión de reclamos no es viable de realizar técnicamente en el plazo solicitado”.

La solución, propuesta por él mismo, está relacionada con “adaptar la Alerta Ciudadana enmascarándola como reclamo. Todo esto será invisible y transparente al consumidor”.

“En la pantalla principal aparecerá un banner o mensaje señalando que ingrese su reclamo relacionado al apagón de febrero de 2025”, explicó Monsalve sobre el momento en que un usuario ingrese al Sernac con su Clave Única.

Concluyendo que “para acelerar el proceso de desarrollo, en el formulario a completar no se hará visible la selección del proveedor por parte del consumidor, así se dará cumplimiento a lo requerido por presidencia de no incluir ni mencionar proveedores del mercado eléctrico, ni ‘apagón’. El proveedor será asignado automáticamente una vez ingresado el reclamo por el consumidor, proveedor interno, que no será visible al consumidor”.

Según fuentes del Sernac, consultadas por el medio antes citado, la finalidad era la creación de un proveedor falsos para “no afectar a las distribuidoras, no notificarlas, ni afectar su tasa de reclamo”.

Lo anterior, agregando que los argumentos de funcionarios que se negaron a hacerlo fueron “absolutamente desechados por la jefatura (Javier Lucero)” y que la instrucción era “proteger a las eléctricas y no a los consumidores”.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sernac, Francisco Bustamante, dijo “efectivamente nos confirmaron que el consumidor no tenía idea de si efectivamente se le estaban tramitando sus reclamos al proveedor, habiendo incluso personas electrodependientes que fallecieron”.

“Y según los antecedentes que manejamos, es primera vez que se da una situación de este tipo en la institución, donde no se hace un procedimiento para mantener informados a los consumidores de sus reclamos”, complementó.

Gobierno descarta instrucción al Sernac

Al ser consultada, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, respondió y destacó que “el Sernac es un organismo autónomo, el propio director del Sernac aportó antecedentes (…) desde el gobierno, y desde Presidencia, por supuesto que descartamos cualquier instrucción a un organismo autónomo. Eso no ocurrió”.

“Respecto de las alegaciones de los funcionarios, es algo que está en desarrollo, es una noticia que hemos conocido en estos minutos y se va a analizar igual que como se hacen todos los antecedentes, pero quiero ser enfática, aquí no hubo desde Presidencia instrucciones al Sernac y así fue descartado por el propio director del servicio”, complementó.