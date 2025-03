La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se defendió de las críticas desde el Gobierno tras sus dichos sobre el Partido Comunista, emplazando a la ministra vocera subrogante de La Moneda, Aisén Etcheverry, a “pelear con la derecha”.

Recordemos que la filtración de los chats entre la diputada Karol Cariola y la ahora exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, no solo generaron controversia en la denominada trama china, sino que también un terremoto político interno en la coalición gobernante.

Esto último, ante las destempladas críticas de ambas personeras comunistas al presidente Gabriel Boric, incluso utilizando insultos en contra del mandatario.

Al respecto, en entrevista con CNN Chile, la timonel socialista reafirmó sus cuestionamientos a la lealtad del Partido Comunista con el Gobierno.

“El PC ha tenido una línea distinta de la planteada por el Presidente, por ejemplo, en materia internacional. No dije nada que cause asombro, no lo dije en tono de crítica, sino que en constatación”, señaló Vodanovic.

En ese sentido, agregó que “no veo por qué llama a tanta alarma. Se me acusa de ser desleal y no estar por la unidad”.

Asimismo, resaltó que el Partido Socialista se la “ha jugado” por la unidad del progresismo.

“La unidad la hemos sostenido a un costo personal, propio. No me venga a decir que no estoy por la unidad del progresismo, porque me la he jugado cada día de mi presidencia en eso”, añadió.

Por otro lado, consultada por las declaraciones de la vocera de Gobierno, quien minimizó las críticas de Vodanovic, la timonel socialista criticó duramente emplazando a Etcheverry a “pelear con la derecha”, echando en cara no haberla felicitado por el triunfo en las elecciones internas.

“Ojalá la vocera pelee con la derecha en vez de pelear con el Partido Socialista. Yo habría esperado que me felicitara por la gran votación que obtuve ayer, por la movilización del Partido Socialista y por la lealtad que ha tenido el Partido Socialista con el Gobierno”, fustigó.

“El Presidente me felicitó, pero la vocera me pegó”, señaló Vodanovic con evidente ofuscación.

De hecho, insistió que las palabras de Etcheverry le molestaron, asegurando que mejor hubiese guardado silencio.

“¿Cómo no me va a molestar? No es algo personal, de partida la gente se hace cargo de un titular, los parlamentarios, la vocera, nadie lee ni escucha las entrevistas que uno da, sino que salen a reaccionar cuando pierden la maravillosa oportunidad de guardar silencio”, sentenció.