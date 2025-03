El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, explicó su decisión respecto a remover al fiscal Patricio Cooper de la arista que se originó por la filtración de los chats entre Irací Hassler y la diputada Karol Cariola.

Desde el Congreso Nacional, el persecutor puso paños fríos a la acción, planteando que “es habitual que cuando hay una denuncia por filtraciones que se producen dentro de una causa, disponemos que la investigación por esas filtraciones la lleve un fiscal distinto”.

Así recordó la investigación por filtraciones en el caso Hermosilla, la que lleva el fiscal Pastén, quien “no es el fiscal que investiga las causas de facto”.

“Disponemos que esa investigación, que probablemente muchos esperan también que se establezca si tuvo participación directamente ese fiscal o su equipo, sea llevada adelante por un fiscal diferente”, recalcó.

De esta forma, si bien Cooper abrió la investigación de oficio por las filtraciones de los chats de Hassler y Cariola, la indagatoria la llevará la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por decisión de Valencia.

Emplazamientos del Gobierno y diputados

Tras eso, el jefe del MP fue consultado por los emplazamientos del Gobierno, respecto al allanamiento realizado a Karol Cariola el mismo día que dio a luz.

Al respecto, recalcó que “el fiscal de la causa, el fiscal Patricio Cooper, ha dado explicación a lo menos un par de veces por medios de prensa para el efecto de poder aclarar cuáles son los fundamentos de las decisiones tomadas”.

“Yo me remito a lo que él ha manifestado y muchas otras oportunidades también he expresado que a mí en tanto a Fiscal Nacional no me corresponde emitir opinión sobre la oportunidad”, aseguró.

Finalmente, respecto al anuncio de diputados oficialistas, quienes pedirán ante la Corte Suprema la remoción del fiscal Cooper, Valencia concluyó: “Normalmente el hecho de que se presenta una solicitud de remoción en el Ministerio Público -les recuerdo los casos más recientes- no ha sido un motivo suficiente como para que un fiscal tenga que dejar la causa. Entonces de por de momento no hay ninguna decisión de de esa naturaleza”.