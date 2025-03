Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Contraloría General de la República detectó un desorden contable en el Ejército de Chile, con 7.342 deudores por pagos excesivos de remuneraciones que suman 7.185 millones de pesos, de los cuales 4.530 no han pagado. Se encontraron irregularidades en la gestión de reintegros, incluyendo deudores fallecidos con deudas vigentes y funcionarios que intentaron pagar pero el Ejército no cobró. También se detectaron potenciales conflictos de interés en la administración financiera, una falta de registros contables por 2.312 millones de pesos y descuentos automáticos sin autorización, lo que llevó a la Contraloría a iniciar un procedimiento disciplinario. A pesar de que el Ejército ha implementado medidas, la Contraloría considera que no han sido efectivas, exigiendo un plan de regularización en 60 días hábiles. No se han encontrado situaciones similares en la Armada y la Fuerza Aérea de Chile.