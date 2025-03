Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El ministro de Interior, Álvaro Elizalde, desde la región de O'Higgins, defendió la gestión del gobierno en seguridad ante los comentarios de su antecesora, Carolina Tohá, quien mencionó que el tema no era prioridad y fue incorporado por la administración actual. El ministro Elizalde destacó el trabajo realizado bajo el liderazgo del Presidente Boric, enfocándose en actualizar el marco normativo, dotar de más recursos a las instituciones y fortalecer capacidades operacionales. Ejemplificó la disminución de la violencia rural y los ingresos irregulares en la macrozona sur, reconociendo que aún no es suficiente y señalando la importancia de seguir impulsando iniciativas para reducir los delitos graves. El desafío es perseverar en esfuerzos institucionales para construir un Chile más seguro, enfatizando que no se puede esperar resultados a corto plazo, sino continuar trabajando para enfrentar la compleja situación en seguridad y la crisis migratoria heredada.