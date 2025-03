El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, criticó la decisión de la oposición de mantener la acusación constitucional contra Maya Fernández, quien renunció al Ministerio de Defensa. El secretario de Estado calificó la medida como una "distracción innecesaria y absurda" que obstaculiza el trabajo legislativo. El escándalo por la fallida compra de la casa de Salvador Allende ha generado controversia, con Renovación Nacional confirmando que no retirará las firmas de la AC. Elizalde destacó que estos procesos paralizan la agenda legislativa y señaló que la ciudadanía espera un sistema político enfocado en resolver sus necesidades, no en contiendas políticas. El oficialismo denunció un "ensañamiento político", mientras que Elizalde instó al Congreso a aprobar leyes para un "Chile más justo".

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó duramente la decisión de la oposición de mantener la acusación constitucional (AC) en contra de Maya Fernández, quien presentó su renuncia al Ministerio de Defensa. El secretario de Estado tildó la medida de “distracción innecesaria y absurda” para el trabajo legislativo del Congreso.

Desde el Parlamento, Elizalde aseguró que estas acciones impiden a los diputados enfocarse en resolver los problemas urgentes de la ciudadanía. “El gobierno está concentrado en mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Nos gustaría ver a todo el sistema político involucrado en esa tarea”, declaró.

La polémica surge en medio del escándalo por la fallida compra de la casa de Guardia Vieja de Salvador Allende, propiedad de sus herederos, incluida Fernández y la senadora Isabel Allende (PS).

Fernández presentó su dimisión al presidente Gabriel Boric argumentando, entre otros motivos, evitar perjudicar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Renovación Nacional (RN) confirmó que no retirará las firmas de sus diputados en la AC.

Elizalde insistió en que este tipo de procesos paralizan la agenda legislativa. “Las acusaciones constitucionales, como hemos visto hasta ahora, implican una distracción. Durante un tiempo, un par de semanas, la Cámara de Diputados se distrae de la labor legislativa propiamente tal, hay una especial atención mediática a lo que representa la acusación, pero en absoluto contribuye a resolver los problemas que afectan a los chilenos día a día”, afirmó.

Agregó que la atención mediática en estos casos no contribuye a solucionar problemas cotidianos. “Lo que demanda la ciudadanía es un sistema político abocado a resolver sus necesidades, no a ser parte de contiendas que no contribuyen. Entonces creemos que acusaciones de esta naturaleza son una distracción innecesaria, absurda y que no contribuye a lo que el país necesita”, recalcó.

El oficialismo calificó la insistencia de la oposición como “ensañamiento político”, especialmente tras la salida de Fernández del cargo. Pese a esto, RN mantuvo su postura, señalando que la AC debe seguir su curso.

El Ministro reiteró que el Congreso debe priorizar la aprobación de leyes que impulsen “un Chile más justo” en áreas como seguridad económica, social y pública.