El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió a la controversia surgida por el allanamiento a la diputada Karol Cariola en el marco del caso Sierra Bella, defendiendo la urgencia de la diligencia para no poner en peligro la investigación. Explicó que la solicitud se originó tras hallar información relevante en los celulares de imputados, ingresando finalmente a la vivienda de la parlamentaria el lunes a las 7:00 AM. Ante las críticas por la situación de Cariola, embarazada y hospitalizada tras dar a luz, Cooper defendió que el Ministerio Público no considera el estado de salud de las personas al investigar delitos, subrayando que la orden debía ejecutarse para evitar entorpecer la investigación. Cooper asumió la responsabilidad de la dirección del caso, reiterando que era indispensable llevar a cabo la diligencia para no comprometer el éxito de la investigación.