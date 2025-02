Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El abogado Carlos Durán, representante de la hermana de Gervasio, habló sobre los nuevos antecedentes en el caso del fallecimiento del cantautor, indicando que la familia descarta un móvil político. Tras 34 años, se confirmó que la causa de muerte fue homicidio y no suicidio, luego de una acción judicial de 2019. Durán afirmó a Cooperativa que la teoría de la familia no apunta a motivaciones políticas, sino a relaciones personales en un sentido amplio, descartando la vinculación del hecho con la campaña del \\'No\\' en la que participó Gervasio. Además, resaltó discrepancias entre la autopsia de 1990 y hallazgos posteriores que afectan la mecánica del suceso, mencionando diferencias inexplicables entre ambas autopsias.