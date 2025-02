Según la última medición de Plaza Pública Cadem, un 45% de los encuestados no votaría por Evelyn Matthei, mientras que un 49% tampoco lo haría por Michelle Bachelet. La encuesta, realizada telefónicamente a 703 personas, revela que Matthei es la candidata con más apoyo, con un 55% que votaría por ella o lo consideraría. Respecto a Bachelet, un 50% la respaldaría o podría hacerlo. En tanto, un 60% no votaría por José Antonio Kast, un 61% por Johannes Kaiser, un 63% por Tomás Vodanovic, y un 70% no apoyaría a Carolina Tohá. En cuanto a la aprobación presidencial, Gabriel Boric obtiene un 32%, con un 62% de desaprobación, mientras que un 33% aprueba la gestión del Gobierno ante los incendios forestales en el sur, con un 62% de desaprobación. Puedes revisar los resultados completos en el enlace adjunto.

Un 45% de los encuestados en la última medición Plaza Pública Cadem respondió que “decididamente” no votaría por Evelyn Matthei. En el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, un 49% no sufragaría por ella.

La encuesta, cuyos resultados fueron revelados este domingo, se realizó entre el último miércoles y el viernes, entrevistándose telefónicamente a 703 personas, tras 7.263 llamados, con una tasa de respuestas de 9,7%.

Entre sus resultados, la medición mostró que la candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN) es la que está siendo considerada por un mayor número de votantes.

Así, un 55% respondió que decididamente votaría por ella o lo podría hacer. En tanto, 45% no la apoyaría en la próxima elección.

Más atrás quedó la expresidenta Bachelet, por quien un 50% dijo que sufragaría o podría hacerlo, mientras que un 49% decididamente no lo haría.

En tanto, un 60% no votaría por José Antonio Kast, un 61% no lo haría por Johannes Kaiser, un 63% no sufragaría por Tomás Vodanovic y un 70% no apoyaría a Carolina Tohá.

Aprobación presidencial y figuras políticas

Sobre los atributos para ser presidente de Chile, Matthei lidera en “trabaja con sentido de urgencia” (26%), “tiene buenas ideas y propuestas” (26%) y ”hace que las cosas pasen de manera rápida” (27%).

Por su parte, Bachelet se queda con “tiene capacidad para hacer cambios en salud” (35%), “es cercana” (36%), “tiene la experiencia para ser presidenta” (42%), “es capaz de generar diálogo y acuerdos” (36%) y “es genuina, creíble y confiable” (26%).

En tanto, como la figura política mejor evaluada se mantiene el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con un 71% de opiniones positivas, seguido de Matthei (62%, tres puntos menos respecto de la última medición), Claudio Orrego (60%, siete puntos menos) y Michelle Bachelet, 58% (un punto menos).

Por su parte, la aprobación del presidente Gabriel Boric marcó 32%, dos puntos menos respecto de la semana pasada, y su desaprobación bajó un punto, a 62%.

Sobre los incendios forestales que afectan al sur del país, 33% aprueba la labor del Gobierno y 62% lo desaprueba. Además, 56% considera que el Ejecutivo no tomó las decisiones de forma oportuna para enfrentar la emergencia y 60% no cree que se hayan dispuesto todos los recursos necesarios para combatir los incendios.

Revisa los resultados de la encuesta Cadem a continuación: