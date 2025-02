El exministro Jorge Burgos sugiere que la expresidenta Michelle Bachelet podría reconsiderar su regreso a la política y a la carrera presidencial, a pesar de haber negado previamente esa posibilidad. En una entrevista con CNN Chile Radio, Burgos señaló que, aunque no hay una declaración oficial al respecto, ciertas circunstancias están generando especulaciones en el entorno de Bachelet.

En esa línea, Burgos -quien trabajó con la exmandataria durante su segundo periodo de administración- sostuvo que aun cuando no hay una declaración oficial al respecto, situaciones que están pasando despiertan especulación en el entorno.

Así, al menos lo expresó en conversación con CNN Chile Radio, donde indicó que no le “consta, lo único objetivo es que ella dijo que no. Sin embargo, sus intérpretes, que no son personas lejanas, creen que podría cambiar de postura”.

Tras esto, agregó que si “la expresidenta dijera ‘aquí estoy’, pareciera que nadie en su sector discutiría su decisión”.

Exministro Burgos solicita una izquierda progresista

El exministro Jorge Burgos también se refirió a la necesidad de la centroizquierda de fortalecer su participación en las elecciones de este año.

En ese contexto, señaló que Alberto Undurraga y Ximena Rincón podrían ser cartas que ayuden a la conformación de una izquierda más progresista.

“Un centro nítido le hace bien a este país. Cuando gobernó una coalición de centro-centroizquierda, a Chile le fue mucho mejor”, cerró Burgos.

Posición de Bachelet en las encuestas

Finalmente, cabe señalar que la última encuesta Pulso Ciudadano posicionó Bachelet en el segundo puesto de las preferencias con un 12,2%.

Si bien existe una amplia distancia con Evelyn Matthei (27,4%), esta se mantiene como la opción oficialista mejor posicionada, seguida muy de lejos por la ministra del Interior, Carolina Tohá (3,2%).

Dicho desempeño hace que desde el Partido Socialista la sigan considerando como su “candidata natural”, por lo que esperarían una definición de la expresidenta durante las próximas semanas.