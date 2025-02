El alcalde de Providencia y exvocero de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI), hizo un análisis de la política actual y el próximo escenario presidencial. En ese contexto, dijo que la polarización y posturas extremas “no le hace bien a la institucionalidad política”.

En conversación con radio Cooperativa, el exministro del segundo Gobierno de Sebastián Piñera abordó los liderazgos como José Antonio Kast (REP) y Johannes Kaiser (PNL), considerados como una derecha más radical que la de su sector (Chile Vamos).

Al respecto, apuntó que “el Presidente Piñera siempre optó por una lógica más bien de que Chile Vamos se agrandara hacia el centro y generara una gran coalición que pudiera dar estabilidad en la gobernanza”.

“Esa dinámica (de extremos) yo creo que funciona bien en la política chica, corta, en el inmediato plazo, porque puede sacar muchos likes y salir en los medios, pero no funciona en la colaboración, que es lo que están pensando las personas”, planteó el jefe comunal.

En esa línea, remarcó la necesidad de buscar acuerdos como los logrados en la reforma de pensiones, ya que “la política funciona para solucionar las demandas urgentes de las personas”.

Matthei y escenario presidencial

Ahora, respecto al pronunciamiento de Evelyn Matthei como candidata presidencial de UDI y RN, dijo que es “una gran líder”. No obstante, marcó diferencias con el expresidente Piñera.

“Son personas obviamente muy distintas, porque el Presidente Piñera, la segunda vez sobre todo, ya había sido electo antes Presidente y eso significa una trayectoria, una experiencia, que es distinta”, señaló.

No obstante, pidió mayor unidad en la centroderecha, indicando que “el ideal hubiese sido (…) una gran primaria. Eso ya no ocurrió, pero para el mundo de la centroderecha lo que no podría ser razonable es que solamente se esperara hasta el día siguiente de la primera vuelta presidencial para sentarnos a conversar”.

Finalmente, Bellolio se refirió a la posibilidad de instalar una estatua en honor al expresidente Piñera en la Plaza de la Constitución.

“El Presidente Piñera fue electo dos veces como Presidente de la República, con sus luces y sus sombras, obviamente como seres humanos, pero nadie podría decir que quienes tienen erigido un monumento en la Plaza de la Constitución o en la Plaza de la Ciudadanía no tienen luces y sombras. Sería absurdo“, sostuvo, indicando que, “de todas maneras, el Presidente Piñera está a la altura de tener un monumento, dada su trayectoria pública dedicada al bienestar de las personas”.