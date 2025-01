Más de 200 estudiantes USS realizan trabajos voluntarios en comunidades rurales de cuatro regiones

Un total de 225 estudiantes de las cuatro sedes de la Universidad San Sebastián (USS) a lo largo del país comenzaron sus vacaciones con un propósito: poner su vocación de servicio a disposición de distintas comunidades, a través de la realización de trabajos voluntarios.

Se trata de alumnos de distintas carreras pertenecientes a los campus Bellavista y Los Leones, en la sede Santiago; campus Las Tres Pascualas en Concepción; la Sede de la Patagonia, en Puerto Montt; y la sede Valdivia.

Como parte de este programa, los sebastianos apoyan a comunidades rurales durante una semana en tareas relativas al mejoramiento de infraestructura escolar, operativos de salud, legales y con actividades de entretención para niños y adultos mayores.

De esta forma, con el objetivo de generar un impacto significativo en los vecinos, los estudiantes están realizando distintos operativos en las localidades de Mostazal (región de O’Higgins), Coltauco (región de O’Higgins), Nontuela (región de Los Ríos), Los Álamos (región del Bío Bío) y la provincia de Chiloé.

“Los voluntariados instan a los jóvenes a desarrollar habilidades, fortalecer valores y construir redes humanas que trascienden las aulas, además de fomentar competencias clave como el trabajo en equipo, la empatía y la resolución de problemas en escenarios reales”, señala el director general de Desarrollo Estudiantil de la USS, José Pablo Núñez.

Apoyo

En la comuna de Mostazal, un grupo de estudiantes de la USS está realizando operativos odontológicos, asesorías en finanzas personales, una clínica jurídica, actividades con niños y mejoramiento de espacios en el Colegio Camino Real Marino Miranda Pinto.

Paula Faunes, estudiante de Odontología y voluntaria del campus Bellavista en Mostazal, aseguró que “me siento afortunada de poder ofrecer servicios odontológicos gratuitos a aquellos que pueden tener dificultades para acceder a ellos. Esto no sólo me permite aplicar mis conocimientos y habilidades, sino también contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad”.

Mientras que hasta Coltauco han llegado alumnos del campus Los Leones para realizar mejoras en la escuela rural Josefina Vial y participar en actividades de esparcimiento con la comunidad.

Carolayn Díaz, estudiante de Terapia Ocupacional, es parte de ese grupo y expresó que “uno viene a entregar cosas, a realizar mejoras en infraestructura, pero el ver cómo la gente te agradece y ver la sonrisa de las personas, en este caso de los niños, es mucho más llenador y gratificante”.

Cambio

Más al sur, Fernanda Gajardo, estudiante de Enfermería de la sede Concepción, rescata el valor del voluntariado como un punto de inflexión en la vida universitaria.

“Yo creo que esto marca un antes y un después en quien soy”, confiesa la joven quien, junto a sus compañeros de distintas carreras, se han repartido por las escuelas rurales Las Dunas y José Mariano Campos, en Los Álamos, para realizar trabajos de reparación, pintura, construcción y mejoras de áreas verdes e invernaderos en ambos establecimientos.

En tanto, los estudiantes de la sede Valdivia llegaron hasta Nontuela, en la comuna Futrono, para construir un gran juego de madera en la escuela rural del lugar, hermosear espacios comunes, realizar un ropero solidario y cortar leña para provisionar a adultos mayores del sector.

“Para mí ha sido significativo entregar este apoyo, aprender a trabajar en comunidad, a hacer trabajo en equipo, conocer a personas de otras carreras que tienen una vocación igual al servicio de las personas”, plantea Patricio Soto, estudiante de Química y Farmacia.

Centinela

En esta nueva versión de los voluntariados de verano, un grupo de estudiantes de Odontología, Derecho y Obstetricia, de la Sede de la Patagonia en Puerto Montt, viaja a bordo del Centinela I, el velero escuela de la USS, para recorrer las costas de Chiloé a fin de realizar operativos entre las comunidades de la isla, más alejadas del continente.

Otros, de distintas carreras, se quedaron en tierra para colaborar en reparaciones a la Escuela Rural Curaco de Vilupulli, en Chonchi.

Una de ellas fue Natalia Cárdenas, estudiante de Terapia Ocupacional quien, a pesar de tener discapacidad visual, vive su primer voluntariado. “Es importante no estar con la predisposición de que no voy a poder hacer mucho. Creo que de pronto uno solo se pone límites. Me siento muy acompañada por el entorno, por los compañeros… el mismo entorno invita a hacerse parte”, concluye.