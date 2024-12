La diputada Camila Musante (IND), quien es querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, solicitó la inhabilitación de la fiscal de regional de Valparaíso que lleva la causa, Claudia Perivancich.

Lo anterior, tras asegurar que “poco ha avanzado, por no decir nada, la investigación en un caso de esta envergadura” y que “no se ha producido a la fecha ni una sola diligencia”.

Además, Musante acusó responsabilidad de la persecutora en la filtración de los antecedentes del caso Monsalve por parte de uno de los fiscales bajo su mando.

Al respecto, la diputada jefa de bancada IND-PPD aseguró que “hemos visto a ministros de la Corte Suprema, exministros de Estado y exfiscales involucrados por eventual tráfico de influencias, y no se ha producido a la fecha ni una sola diligencia por parte de la actual fiscal regional de Valparaíso, la señora Claudia Perivancich”.

“Por eso he solicitado su inhabilitación, porque me parece que una persona que no realiza gestiones de investigación en una causa tan importante como es el tráfico de influencias en el Poder Judicial, no puede continuar investigando”, argumentó la parlamentaria.

Acto seguido, indicó que “en esto también quiero atribuirle las responsabilidades de lo que pasa bajo su mando. Ella, como fiscal regional, hoy tiene a uno de sus fiscales que están bajo su mando que ha filtrado las claves de la Fiscalía, permitiendo que ingresaran a investigación personas que no pertenecen al Ministerio Público. ¿Cómo se explica eso?”.

“Ni una sola diligencia”

Acto seguido, Musante manifestó “quiero exigir responsabilidad. Y en esto también hago un llamado al fiscal nacional a que ponga prioridad en las investigaciones que tienen que ver con la corrupción que hoy día está instalada en el Poder Judicial, y a propósito de la lista de tráfico de influencias que se abre por el caso Hermosilla”.

“A mí me parece impresentable que haya una fiscal regional que no haya realizado ni una sola diligencia, lo digo como querellante del caso. Y creo que lo mínimo es inhabilitarla, teniendo además en consideración que ella está a cargo de otras investigaciones respecto, por ejemplo, del señor Contardo y que tampoco han avanzado”, sostuvo la diputada y querellante.

Finalmente, recalcó que “harto ha dejado que desear el desempeño de la señora Perivancich, pero lo más importante, poco cuidado con nuestra justicia con casos tan importantes como es el tráfico de influencias en el Poder Judicial”.