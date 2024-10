La expresidenta Michelle Bachelet participó del seminario organizado por la Universidad del Desarrollo donde abordó temas como el estallido social, la insatisfacción con la democracia y el modelo económico. Comentó haber dado recomendaciones al Presidente Piñera respecto a la crisis, señalando que aún hay temas pendientes como la desigualdad. Respecto a los procesos por una nueva Constitución, Bachelet indicó que no hay apetito ni tiempos para abordar el tema y que la gente quedó desencantada con los procesos constituyentes anteriores. Criticó que se repitiera un modelo imperfecto en el segundo ejercicio, lo que habría aburrido a la ciudadanía.

Este viernes, la expresidenta Michelle Bachelet participó del seminario “Reflexiones del panorama político de las elecciones municipales” organizado por la Universidad del Desarrollo (UDD).

En la instancia, la exmandataria abordó distintas materias de contingencia y también entregó su percepción sobre el estallido social y los dos procesos por una nueva Constitución.

Sobre el primer tema, el 18 de octubre de 2019, Bachelet comentó que “la gente no estaba contenta con la democracia, en el sentido que no le garantizaba el bienestar que tenía que producir. Lo otro, no estaban contentos con el modelo económico”.

“También las personas -del 18 de octubre en adelante- había descontento social, económico y probablemente (…) yo me pregunté, muchas cosas venían de antes, por qué no se produjo antes esto”, complementó.

Agregando “mi impresión es que tampoco hubo un manejo adecuado de la situación. Se tomaron algunas decisiones que creo que no fueron las más adecuadas”.

“Esto yo lo conversé con el Presidente (Piñera), por teléfono, yo le di algunas recomendaciones (…) porque yo pensaba que aunque uno podía tener miradas distintas, lo importante es el país”, reveló.

Pese a lo anterior, dijo la expresidenta, “siento que hay muchos de estos temas que no están resueltos, pero es porque son difíciles. Temas como la desigualdad”.

Procesos por nueva Constitución

Al ser consultada por qué viene ahora, a su juicio, la exautoridad respondió que en algún momento “se generó una impresión que una nueva Constitución iba a resolverlo todo y todos sabemos que eso no es así”.

“Yo siento que hoy no hay ningún apetito por el tema. No hay apetito ni hay tiempos. Este año tenemos las municipales, el próximo año las parlamentarias y presidenciales (…) no hay tiempos”, sostuvo.

A la vez, dijo que “pasado eso puede haber nuevamente un cierto apetito de cambio de Constitución, puede ser, pero la gente quedó un poquito podrida con los procesos (constituyentes)”.

“Siento que el error fundamental del segundo ejercicio, es que el trabajo que hicieron los expertos era super bueno. Era una fórmula que no era perfecta (…) y sentía que todos los que pensábamos diferentes, podíamos convivir con eso”, indicó.

Concluyó que “fue un tremendo error del segundo ejercicio, repetir lo que había pasado en el primer ejercicio, solo que de otro color político. Entonces yo creo que la gente quedó aburrida”.