El diputado Andrés Celis presentó un nuevo proyecto de ley que propone la creación de un registro público de cadáveres sin reclamar en el Servicio Médico Legal (SML), como respuesta a la preocupante cantidad de cuerpos no reclamados, una situación que ha revelado la necesidad de mayor transparencia en la gestión de estos casos.

El proyecto modifica la Ley 21.500, que regula el Proceso Unificado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, incorporando un nuevo inciso en su artículo 5º, para establecer la obligación de crear un registro público y digital, donde se señale la identidad de los cadáveres no reclamados.

En los casos en que no exista identificación, se deberá incluir una descripción aproximada del cadáver, detallando edad, sexo y características físicas.

“Es alarmante que en nuestro país existan decenas de cadáveres identificados que, por falta de difusión, no han sido reclamados por sus familias. Es inaceptable que estas personas no reciban una sepultura digna por la falta de un mecanismo claro y accesible de identificación”, señaló el diputado Celis.

Cabe destacar que el parlamentario propuso esta iniciativa tras conocer el caso de Mario Sandoval, quien acudió al parlamentario para denunciar supuestas negligencias por parte del SML en la muerte de su hermano, quien fue encontrado después de 6 días desde la denuncia por presunta desgracia.

Mario relató que, debido a un error en el registro del nombre de su hermano, desde el SML se negaron a confirmar la identidad del cuerpo, a pesar de que este portaba su cédula de identidad al momento del hallazgo.

“Lo único que yo espero es que el SML y las autoridades informen a la gente, porque es muy angustiante no saber que es lo que pasó con un ser querido. Yo sabía que era mi hermano y aun así no me querían decir que estaba ahí, aquí el sistema que ocupan es totalmente inoperante. Solo quiero que nadie más vuelva a pasar por esto, hoy fue mi hermano, pero mañana podría ser el familiar de otra persona”, declaró Mario.

En ese sentido, el diputado Celis enfatizó que “este registro no solo ayudará a las familias a encontrar a sus seres queridos, sino que también garantizará que el proceso sea más transparente y eficiente, evitando que los cuerpos queden olvidados en las morgues”.

Cabe destacar que, según datos de 2021, se contabilizaban 186 cadáveres en cámaras de conservación del SML, de los cuales 133 estaban identificados con nombre y apellido, pero no habían sido reclamados.

“No podemos permitir que estas personas, cuya identidad es conocida, permanezcan en el olvido. Este registro facilitará que sus familias puedan encontrarlas y darles la sepultura digna”, concluyó Celis.