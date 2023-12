Una sorpresiva reunión tuvo lugar en el departamento del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, en la comuna de Las Condes, donde asistieron dirigentes de la industria salmonera, como también los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas, de las carteras de Economía y Medio Ambiente, respectivamente.

Según consignó un reportaje de Ciper, la cita no quedó anotada en el registro de Infolobby, pese a que el exjefe comunal participa como lobista desde que fue procesado por financiamiento ilegal de la política, en medio de la polémica por la utilización de boletas ideológicamente falsas.

Cabe mencionar que ni Zalaquett ni los ministros quisieron mencionar los nombres de todos los participantes de esta comida. No obstante, Grau señaló que en el lugar había ocho personas, aproximadamente. Incluso, otro participante, que no quiso entregar su identidad, dijo que fueron 10 los asistentes y que la reunión se llevó a cabo a fines de noviembre.

El medio antes mencionado confirmó que en el encuentro estuvo Rodrigo Sarquis Said, quien es primo de Zalaquett y director de Blumar, empresa pesquera que fue investigada por financiar ilegalmente campañas políticas.

Reunión en casa de Zalaquett

Ciper les consultó a los ministros Grau y Rojas si es que en la reunión se habló sobre la nueva Ley de Pesca (presentada el pasado 21 de diciembre), sin embargo, el líder de la cartera de Economía dijo que los detalles de esa legislación no fueron parte de la conversación en el hogar de Zalaquett.

“Estuve en una reunión en la casa de Zalaquett en la que hablamos de salmonicultura, la visión de largo plazo que tenía cada uno de la industria. En el caso de la salmonicultura, recién se están organizando los diálogos que van a redundar en un proyecto de ley”, manifestó el ministro de Economía.

Poco después, específicamente el 19 de diciembre, se firmó un acuerdo público privado para avanzar de manera decidida en la salida de concesiones acuícolas de los parques nacionales y zonas adyacentes, por autoridades de gobierno y representantes de Aqua Chile y Cooke Aquaculture, en la región de Valparaíso. Aquí participaron Grau y Rojas.

Salmonicultura

Pese a que la ministra Rojas no respondió personalmente, desde el Ministerio del Medio Ambiente dijeron que: “La ministra Rojas recibió una invitación a una cena con actores ligados a la salmonicultura. En ningún momento se trataron asuntos o decisiones particulares que fuesen de interés de alguna empresa, sino que fue un paneo de temas generales del sector. Esto se dio luego de tensiones producto de la promulgación de la Ley que crea el SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas)”.

Otro de los asistentes a la comida dijo que “se habló de muchas cosas, del crecimiento. La idea era hablar de la ‘tramitología’, de la agenda procrecimiento y de cómo podemos ayudar al gobierno. Es bueno poder conversar”.

Respecto a por qué este encuentro no quedó registrado en la plataforma de la Ley del Lobby, Grau indicó que “en general no registro todas mis comidas, salvo que allí se trate un tema de interés de un particular. Pero eso, en general, lo trato en reuniones en horario laboral”.