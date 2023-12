El presidente Gabriel Boric presentó este jueves el proyecto de la nueva Ley General de Pesca que será presentada en los próximos días en el Congreso, destacando el origen de la actual legislación asegurando que “no tiene la legitimidad, ni cumple con los estándares”.

Así lo señaló en la actividad realizada en la caleta Quintay, donde recordó la polémica que envolvió la aprobación de la Ley de Pesca en 2012, promovida en esa época por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.

De hecho, su aprobación estuvo marcada por el denominado Caso Corpesca, donde la Justicia condenó al exsenador de la UDI Jaime Orpis y a la exdiputada Marta Isasi, por cohecho, acusados de recibir más de $200 millones de la empresa pesquera.

“Este es un proceso que no fue fácil, me imagino que lo recordarán”, abrió su discurso el presidente Boric.

En ese sentido, enfatizó en que “debemos decirlo, la actual ley de pesca no tiene la legitimidad, ni cumple con los estándares que la democracia exige”.

“Hubo quienes durante su tramitación pusieron intereses privados sobre los intereses comunes”, criticó.

“Su tramitación dejó en evidencia acciones de cohecho, de tráfico de influencias que son inaceptables en la actividad legislativa en democracia”, fustigó.

Boric: “Necesitamos una nueva y una buena Ley de Pesca para Chile”

En esa línea, el mandatario recordó que en 2012, cuando aún no era parlamentario, fue parte de las movilizaciones de los pescadores artesanales que rechazaban la nueva legislación impulsada por el entonces gobierno del presidente Piñera.

“En 2012 me acuerdo que con un grupo importante de pescadores, yo no era parlamentario, estábamos en la calle protestando contra la Ley de Pesca, porque sabíamos lo que significaba y me da mucha alegría y orgullo poder decir que desde la movilización social, hoy día estamos aquí, desde el Poder Ejecutivo, cambiando esa ley que fue creada desde la corrupción”, enfatizó.

“Necesitamos una nueva y una buena Ley de Pesca para Chile, una ley que sea justa, una ley que asegure la sostenibilidad de los recursos”, insistió, agregando que “cuando se arrasa con nuestros recursos pesqueros, es más que la economía lo que sufre es, como decía, una forma de vida que tenemos que cuidar”, dijo.

“Esta ley, que va a estar legitimada democráticamente y está construida sobre evidencia científica, potencia nuestra vocación oceánica y pesquera, reconoce la importancia de nuestras caletas y comunidades costeras, favorece el desarrollo económico de nuestro país, el empleo y la preservación de nuestra identidad marítima”, resaltó el presidente Boric.

“Y lo más importante es que la elaboración de esta propuesta no es algo que solamente se haya forjado en los salones de los ministerios o las discusiones en el Congreso, sino que nace de un amplio proceso participativo y de consulta en donde todas las voces y visiones involucradas fueron escuchadas”, apuntó.

Asimismo, el jefe de Estado resaltó que “uno de los pilares fundamentales de esta nueva ley va a ser el rol central que va a ocupar la ciencia en la toma de decisiones para la administración y la conservación de los recursos pesqueros, por ejemplo, en la distribución de los recursos entre el sector artesanal y el industrial, que va a ser en base a criterios científicos y de equidad, dejando atrás los privilegios injustos”.

“Además, la nueva legislación establece la obligatoriedad de los planes de manejo para todas las pesquerías sin excepción, y con esto se garantizan condiciones más justas y favorables para la pesca artesanal que nos interesa preservar”, sostuvo.

“La corrupción es inaceptable, venga de donde venga”

Por otro lado resaltó que “esta ley va a dar más protección social y mejores condiciones laborales a las de los trabajadores de la pesca artesanal”.

“Esta ley también aumenta la competitividad de la industria porque disminuye las cuotas de captura asignadas por criterios históricos, permitiendo así la entrada de nuevos actores a esta actividad, sin por ello perder la certeza jurídica, porque este proyecto establece reglas claras y modernas para la industria, fortaleciendo a la institucionalidad pesquera”, concluyó.

Por último, el presidente Boric pidió al Congreso el respaldo para despachar la iniciativa, lamentando, eso sí, que “me hubiese gustado que hubiese quizás más transversalidad, pero bueno, eso quizás también habla de la historia de la Ley de Pesca”.

“Este proyecto es también parte de nuestro compromiso con la probidad y contra la corrupción. La corrupción es inaceptable, venga de donde venga y tenemos que combatirla firmemente, porque cuando la corrupción se cuela en nuestras instituciones, debilita, daña la democracia, la confianza en el devenir, la confianza en las autoridades y por lo tanto, en esto quiero ser muy firme, a mí no me importa de donde venga la corrupción, si son cercanos, si son lejanos la vamos a compartir con firmeza en toda instancia”, cerró.