El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer el “Estudio Nacional de Opinión Pública N.º 90, septiembre-octubre 2023″, donde se consultó por la inmigración en Chile, entre otros temas.

Los resultados fueron entregados por la coordinadora del área de Opinión Pública, Sandra Quijada, quien presentó distintos hechos producidos durante el periodo de terreno: 24 de septiembre – 2 de noviembre.

Respecto a los extranjeros que vienen a establecerse en Chile, un 76% está muy de acuerdo o de acuerdo con que los inmigrantes regulares debieran tener el mismo acceso a la educación pública.

En tanto, un 70% está muy de acuerdo o de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Mientras que un 34% está muy de acuerdo o de acuerdo respecto a que los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile.

Sobre cuán de acuerdo o en desacuerdo están con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad, un 69% está muy de acuerdo o de acuerdo, 28 puntos más que la medición realizada en abril-mayo de 2017.

Al consultar sobre cuán de acuerdo o en desacuerdo está con que los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile, el 45% está muy en desacuerdo o en desacuerdo, nueve puntos más que la encuesta de abril-mayo de 2017.

Con respecto al acceso a atenciones de salud en el sistema público, un 52% cree que todos los inmigrantes deben tener acceso; mientras que el 45% dijo que solo los inmigrantes regularizados deben tener acceso.

A los encuestados se les preguntó sobre si la imagen que tienen respecto a los inmigrantes que han llegado en los últimos cinco años al país, es mejor, igual o peor a la que tiene de los inmigrantes que llegaban hace más de cinco años. Aquí, un 74% dijo que peor, un 18% señaló que igual y un 6% cree que mejor.

Sobre qué tanto le agradaría o le molestaría trabajar junto a un inmigrante, un 49% indicó que no me agradaría ni me molestaría.

Corrupción en Chile

Al comparar con cinco años atrás, la gente cree que el nivel de corrupción actualmente en Chile es el siguiente: un 59% dijo que mucho o algo mayor, mientras que un 28% señaló que no ha cambiado.

En esta línea, un 73% cree que mucha gente o casi todas las personas están involucradas en la extensión de la corrupción en el servicio público en Chile.

Y con respecto a las siguientes instituciones, ¿qué tan extendida piensa usted que está la corrupción en cada una de ellas? Un 68% se fue por la opción de que en el Congreso mucha gente o casi todas las personas están involucradas; donde le sigue un 65% que dijo que en el Gobierno mucha gente o casi todas las personas están involucradas.

Situación política, económica y conflictos

En tanto, respecto a la actual situación política de Chile, un 69% indicó que mala o muy mala, cuatro puntos más que en la última medición.

Al consultar sobre cómo calificaría la actual situación económica del país, un 58% dijo que mala o muy mala; y un 7% dijo que buena o muy buena.

Con relación a cuánto conflicto hay en Chile hoy día entre las personas de derecha y las personas de izquierda, un 50% cree que hay conflictos muy fuertes. En tanto, entre los partidos de gobierno y los partidos de oposición, un 48% indicó que hay conflictos muy fuertes.

Al presentar un listado de partidos políticos, se le consultó a las personas lo siguiente: ¿Con cuál de ellos se identifica más o simpatiza más? Aquí, un 7% votó por el Partido Socialista, al igual que el Partido Republicano. Luego le sigue el Partido Comunista con un 4%.