"Al final los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, son las personas y eso no lo vamos a tolerar", sentenció el presidente Boric.

El presidente Gabriel Boric fustigó duramente a los “sinvergüenzas” que han aparecido, incluso dentro de su propio Gobierno.

Así lo señaló este miércoles pasado el mediodía, durante la presentación del nuevo trazado de la Línea 9 del Metro de Santiago, que conectará las comunas de Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.

En la oportunidad, se refirió al denominado Caso Convenios, que ha salpicado directamente al Gobierno, calificando lo sucedido como una “corrupción inaceptable que no tiene ninguna justificación”.

En esa línea, se comprometió con los distintos organismos que están indagando los millonarios traspasos a fundaciones, como Contraloría y el Ministerio Público.

“Nuestro gobierno va a trabajar en conjunto con Contraloría, con Fiscalía, con la Justicia y con todas las instancias que correspondan, para además elevar los estándares de probidad”, afirmó.

Boric apunta a “sinvergüenzas que han aparecido dentro de nuestro gobierno”

A renglón seguido, el presidente Boric apuntó a los “sinvergüenzas” que han aparecido, incluso al interior de su propia administración.

“Porque al final los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, los que sufren son las personas y eso no lo vamos a tolerar”, sentenció.

“Como Presidente de la República, el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no vuelvan a ocurrir, no sigan ocurriendo”, dijo.

Incluso, advirtió que no habrá “perdonazos”, destacando la salida de autoridades, algo que incluso podría continuar sucediendo si se encuentran otras irregularidades.

“Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra. Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan y cuando han tenido que salir autoridades producto de esto, han salido autoridades. Y si eventualmente en el futuro tiene que ser así, va a seguir siendo así”, sentenció.

“Acá nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos, hay que tener en estas cosas un solo estándar”, agregó Boric.

No obstante, el mandatario también envió un recado a la oposición, señalando que “lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo”.

“Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y en particular cuando se imputan delitos. Tiene que hacerse fundamentada y ante las instancias que corresponden”, pidió.

Boric envía recado a la oposición por reforma a pensiones: “Estamos dispuestos a ceder”

Asimismo, el presidente Boric criticó lo sucedido en particular con Chile Vamos, pese a no mencionarlos, criticando que se bajaran de la mesa de negociación por la reforma a las pensiones, que lidera la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

“Cuando está a punto de hacerse la reunión, sencillamente dicen ‘sabe que no vamos a asistir hasta que usted saque a tal ministro’ y por mientras las pensiones siguen esperando”, cuestionó.

“Ese entrabar permanente, al final no es que perjudique al gobierno, al final perjudica a los vecinos y vecinas. Y si queremos subir las pensiones, tenemos que llegar a un acuerdo”, dijo el presidente Boric.

“Como gobierno estamos dispuestos a ceder en nuestras posiciones iniciales y hemos cambiado respecto a nuestras posiciones iniciales. Simplifiquemos el proyecto en diferentes partes, pero para eso necesitamos una contraparte que primero se sienta a conversar y dos, que también diga acá no va a ser algo aceptable solamente para nosotros”, concluyó.