El representante de la polémica fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, se defendió de los cuestionamientos tras el escándalo que inició en denominado Caso Convenios.

Así lo señaló en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana, donde aseveró que no se ha robado “ni un solo peso”, sino que todos los fondos “se han ocupado para lo que el convenio se le asignó”.

En ese sentido, arremetió contra La Moneda, apuntando a que “si el Gobierno cree que es corrupción, sería bueno que se ingresara alguna normativa o proyecto de ley que justifique eso, porque o si no todos los organismos privados, tanto fundaciones o empresas, que se relacionen con el Estado pueden ser indicados como corruptos cuando se han apegado a la Ley”.

Asimismo, detalló que fue el ahora exseremi del Ministerio de Vivienda (Minvu), Carlos Contreras, quien lo contactó para echar a andar el cuestionado proyecto, porque “hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores”.

“El seremi me contacta a mí”, sentenció Andrade en la conversación con Montserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

“Yo no debí acceder a eso porque no teníamos la experiencia en la parte de construcción, pero se me dijo que así funcionaba y que estaba en regla y así lo hacían otras fundaciones. Es un modus operandi de todas las fundaciones y que está desde gobiernos anteriores en los convenios”, sentenció.

Incluso, aseveró que “nunca nos pidieron una boleta de garantía”. De todas maneras, se mostró dispuesto a devolver parte de los recursos, cuestionando eso sí el monto que le exigió el ministro Carlos Montes, apuntando a que lo que se ejecutó fue tutelado por el Serviu.

“Mirándolo en retrospectiva, jamás habría firmado esos convenios”, reconoció, admitiendo que fue “imprudente” y que lo hizo por su “inexperiencia”.

“Actué con exceso de confianza y seguridad, y fui imprudente en firmar ese convenio. Ese es el gran problema del que yo me hago responsable. Hago una autocrítica y estoy acá para dar cara y decir que cometí un error. Pero también para decir que esto está dentro del marco legal, porque también se ha dicho que yo me robé esta plata, que me la fumé y no fue así”, señaló.

En esa línea, aseguró que el escándalo también tuvo consecuencias, criticando de paso a los medios de comunicación. “Me trataron como un líder criminal”, dijo.

“Fue un error gigante por el daño que ha provocado a gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez. He tenido crisis de angustia, sentía que me moría”, lamentó Andrade.