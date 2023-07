El senador independiente, Karim Bianchi, presentó un proyecto de ley para limitar las medidas cautelares a quienes sean acusados de delitos de alta connotación social, como el empresario Eduardo Macaya, accedan a cauciones económicas.

De acuerdo al documento, la idea es “prohibir que los imputados por delitos sexuales, contra la vida, económicos y de alta connotación o complejidad puedan acceder al beneficio de reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva por una caución económica”.

Esto último, “cuando esta hubiere sido o debiere ser impuesta únicamente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena”.

“El derecho penal no puede transformarse en un asunto de dinero y la justicia debe generar la sensación de igualdad ante la ley, que, hasta hoy, no se ha dilucidado”, agrega el texto.

“En general, el sistema debería aceptar medidas como la caución como reemplazo de cautelares como la prisión preventiva, en ciertos delitos que son, por ejemplo, eminentemente patrimoniales”, se indica.

“Resulta improcedente pensar que imputados por delitos que atenten contra bienes jurídicos protegidos tan relevantes como la vida, la indemnidad sexual, la libertad sexual, el patrimonio fiscal o contra la libertad ambulatoria puedan acceder a este tipo de beneficios”, cuestiona.

Bianchi acusa amenazas de la familia Macaya

Destacar que el senador Bianchi acusó que ningún otro de sus colegas de la Cámara Alta quiso firmar el proyecto, y que además su colega de la UDI lo amenazó con acciones legales.

Al respecto, el parlamentario independiente sostuvo que la idea no es personalizar este proyecto en el caso del padre del senador por O’Higgins, Eduardo Macaya Zentilli.

“Aquí yo siento que no se ha dicho nada en el Congreso y yo espero que la Comisión de Constitución tome este proyecto porque no ha tenido mucho interés en que se firme”, señaló.

“Yo a lo menos espero que la senadora Ebensperger, que es presidenta de la Comisión y además es de la UDI, tenga además la deferencia de tramitarlo, igual que el presidente del Senado, que es del mismo partido”, pidió.

“Porque igual hay cierto temor. Ayer yo recibía, por ejemplo, mensajes amenazantes de cuál es mi domicilio para hacerme una acción legal en mi contra de parte de la familia del senador Macaya, entonces yo creo que lo peor acá es callarse”, acusó.

“Él (Macaya) me reenvía un mensaje de su hermana, donde me dice cómo procedemos, que yo me retrate de lo que he dicho y no me voy a retractar. Quizá no ocupé el lenguaje que sea adecuado técnicamente, yo acá presumo siempre la inocencia hasta que exista algún tribunal que determine una eventual culpabilidad”, se defendió.

“Él me señalaba cuál era mi domicilio, lo preguntaba en mi teléfono. Entonces, me imagino que para tomar acciones legales en mi contra”, añadió.

“Insisto, no es el proyecto Macaya, sino que se abre a todos los tipos de delitos que revisten mayor interés”, cerró.