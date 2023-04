Una manifestación en apoyo a Carabineros se desarrolló en el sector céntrico de la comuna de Concepción, región del Bío Bío, específicamente en la Plaza Tribunales.

Con banderas chilenas y pancartas en apoyo a la institución policial, las esposas de los carabineros en servicio alzaron la voz para pedir mayor seguridad para sus maridos.

De hecho, una de las pancartas hacía referencia al suboficial mayor Alex Salazar, asesinado en Concepción hace algunas semanas. Eso, pese a que la viuda del carabinero no se encontraba en el lugar.

“Ellos no pueden alegar”

“Ellos no pueden alegar, ellos no pueden dar su opinión por miedo a que los den de baja, a que puedan ser sancionados. Para eso estamos nosotras, las esposas, para poder hablar por ellos”, comentó una de las personas asistentes.

“No todo lo que se ve es real. Realmente dentro de la institución hay muchas falencias. Nuestros carabineros salen a trabajar con uniformes que no están listos para ser usados”, agregó.

Los carabineros trabajarían con “chalecos vencidos”, mencionó la mujer. “Hay pocos carabineros en la calle, salen a trabajar de a dos personas, los carros están malos y tienen que arreglarlos ellos mismos”, enlistó la esposa de uno de los funcionarios.

“Son muchas cosas las que a nosotras como esposas nos tienen mal porque vemos cómo nuestros funcionarios van sin ganas a trabajar, sin ánimo, porque no tienen el apoyo de la gente y porque no tienen el apoyo de su institución”, añadió.

Piden al Gobierno que invierta en la institución

“Necesitamos que se invierta más dinero en nuestros Carabineros porque son ellos los que arriesgan la vida todos los días en la calle. Yo no hablo de los oficiales, yo hablo de los PNI (personal de nombramiento institucional), de todos los carabineros que se encuentran en la calle en este momento”, aseguró.

“No puede ser posible que anden con indumentaria rota o en malas condiciones si se está exponiendo su vida en la calle. Ellos no tienen horario de alimentación. No se pueden alimentar como corresponde si no tienen tiempo”, aseveró.

“Hace falta que el Gobierno invierta (…) carabineros se están aburriendo. Muchos se están acogiendo a retiro, muchos se van porque no dan más psicológicamente. Están todos mal. Hay muchos carabineros que están con licencia médica por enfermedades mentales”, sentenció.

La manifestación se desarrolló a raíz de los asesinatos de los carabineros Alex Salazar, Rita Olivares y Daniel Palma durante procedimientos policiales en las comunas de Concepción, Quilpué y Santiago (respectivamente).