El Servel hizo un llamado a la ciudadanía a actualizar el domicilio electoral con miras al nuevo proceso constituyente que se desarrollará de aquí a mayo de este año.

En concreto, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle Domínguez, informó las próximas fechas fijadas en el cronograma.

Para evitar inconvenientes y quejas, el jefe del consejo llamó a revisar la situación electoral de cada uno en el sitio web, pues “muchos de los reclamos por una mala georreferenciación se deben a una desactualización del domicilio electoral”.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a revisar, y de ser necesario, actualizar su domicilio electoral en www.servel.cl”.

El plazo para el cambio de domicilio vence el próximo 26 de enero, a las 23:59 horas. Esto se puede realizar de manera presencial en las oficinas del Registro Civil o en Chile Atiende.

“Ingresar correctamente la comuna, el nombre de la calle (sin abreviaturas) y el número del domicilio electoral permite una buena georreferenciación de los domicilios y mejorar los niveles de cercanía entre el electorado y los locales de votación, como quedó demostrado en el pasado Plebiscito Constitucional 2022”, detalló Domínguez.

Cabe recordar que para realizar estos trámites de actualización de domicilio electoral o registro, es necesario contar con la Clave Única, la cual se puede obtener en las oficinas regionales ya mencionadas.

¡Se acaba el tiempo para actualizar tu domicilio electoral!

La solicitud de cambio estará disponible hasta el 26 de enero.

👉Revisa y actualiza: de la exactitud de tus datos dependerá que se te pueda asignar un local de votación cercano.

📍Recuerda que votar es obligatorio. pic.twitter.com/AgdkAH3n6T — Servicio Electoral (@ServelChile) January 17, 2023

Medidas y convenios de Servel para recordar a usuarios actualización electoral

Para aminorar la cantidad de personas que puedan pasar por alto el cambio del domicilio electoral, así como cualquier otro trámite relacionado, el Servel dispuso de un correo electrónico que llegará masivamente a los electores.

De esta manera, se logrará informar del plazo a los usuarios. Asimismo, se concretó un convenio con ChileTelcos (Asociación Chilena de Telecomunicaciones) para poder enviar mensajes de textos a más de 21 millones de celulares para informar a las personas la fecha del cierre del registro electoral.

En las últimas semanas, se ha trabajado en coordinación con el Registro Civil, PDI, Poder Judicial, Gendarmería, Servicio Nacional de Migraciones y Conadi. Esto, con el objetivo de tener un padrón electoral actualizado el 27 de enero y entregarlos a los auditores externos.

Recordemos que el pasado 1 de octubre de 2022, Servel inició una campaña informativa en redes sociales y medios de comunicación donde recalcan la revisión del padrón de cada persona.

Hasta este martes 17 de enero, 222.018 personas han solicitado su cambio de domicilio electoral.

Este 27 de enero se publicará una lista especial de los electores mayores de 90 años que no serán considerados en el padrón electoral. Esto incluye a personas que no tengan carnet de identidad vigente, o no hayan renovado dicho documento o pasaporte en los últimos 11 años.

Lo mismo se aplicará para las personas (también mayores de 90 años) que no hayan votado en las últimas dos elecciones.

Candidaturas independientes y de pueblos originarios

En cuanto a la inscripción de partidos y candidaturas independientes, así como de pueblos originarios, se podrán inscribir a partir de este miércoles 18 de enero.

Lo anterior, con el objeto de recibir patrocinios para declarar posteriormente su candidatura, los postulantes a candidatos independientes y de pueblos originarios. También se publicará el número de patrocinios necesarios para cada región.

Principales fechas del proceso:

– 20 de enero: Publicación en el Diario Oficial de Límites de Gasto Electoral. – 26 de enero: Último día para solicitar el cambio de domicilio electoral. – 27 de enero: Publicación de nómina especial de electores mayores de 90 años. – 6 de febrero: Vence plazo para la declaración de candidaturas y se inicia el período de campaña. – 11 de febrero: Vencimiento de plazo de reclamos de electores mayores de 90 años. – 18 de febrero: Publicación de aceptación o rechazo de candidaturas. – 15 de abril: Nómina de vocales de mesa y miembros de Colegio Escrutador, delegados y locales de votación. – 17 de abril: Comienza proceso para presentar excusas. – 19 de abril: Finaliza plazo de presentación de excusas.

Finalmente, el 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional.